Мета тренування бойових розрахунків гаубиць "МСТА-Б" – підтримувати високий рівень професіоналізму особового складу. Про це розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Воїни відточували маскування техніки

Воїни-артилеристи тренувалися діяти за умов використання противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висування на вогневі позиції,

– пояснив генерал-лейтенант.

Під час тренувань запускали штатні безпілотники

Також тренувався і підрозділ артилерійської розвідки. Зокрема, запускали штатні безпілотники, шукали та виявляли цілі і надавали визначені координати вогневим розрахункам. Особлива увага – зміні вогневих позицій та бойовій стрільбі по визначених цілях.

Дивіться відео з навчань на Півдні:

Росія продовжує перекидати важке озброєння на півострів

Зазначимо, що ще на початку травня у місії США при ОБСЄ повідомили, що Росія продовжує перекидати важку військову техніку в окупований Крим. Це відбувається, попри заяву країни-окупанта про зменшення чисельності сил. На півострів привезли танки, десантно-штурмові елементи, гаубиці та міномети.

