Мэрия города Каменское постепенно становится "рекордсменом" по количеству уголовных дел, заведенных на ее чиновников и руководителей. С начала 2021 года Национальная полиция ведет более десятка уголовных производств,

– говорится в публикации известного издания.

Среди фактов, которые расследуют правоохранительные органы – ремонт сквера в центре города, в ходе которого было присвоено 8 миллионов гривен бюджетных средств. По мнению следователей, в акты выполненных работ вносили ложные сведения, в связи с чем в начале мая у заместителя мэра Константина Сауся прошли обыски.



Журналисты-расследователи считают, что большая часть схем прокручивается через сеть фирм-прокладок, зарегистрированных на одного человека. Именно эти фирмы выигрывают крупные подряды на ремонты, несмотря на то, что их статутный капитал составляет 500 – 1000 гривен, а зарегистрированы они были как раз перед ремонтом.



Таким образом на ремонте сквера и стадиона, открытии приюта для животных, обустройстве площадок под мусорные баки, укладке брусчатки вдоль трамвайных путей и текущем благоустройстве из городской казны было выведено более 100 миллионов гривен.

Интересно, что субподрядчиками, которые поставляли стройматериалы для ремонта сквера, стали предприятия членов партии "Бджола", которую возглавляет мэр Каменского Белоусов. Таким образом, в городе сформировался "партийный подряд" из лиц, не только лояльных, но и полностью зависимых от городского головы,

– отмечают журналисты.

Правоохранители также расследуют факт продажи земельного участка в центре Каменского владельцу компании, с которым жена Белоусова ведет совместный бизнес. Также полиция изучает, как через созданное в начале года ООО "Аварийная служба города" было выведено 6,2 миллиона гривен.



Ранее СМИ сообщали, что мэр Андрей Белоусов игнорирует решения суда о закрытии в Каменском нелегального полигона отходов.