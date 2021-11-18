Против родителей харьковского мажора на Infiniti открыли уголовное дело
Источник:Суспільне
Родителей 16-летнего Николая, который в Харькове вызвал смертельное ДТП, могут привлечь к ответственности. Против них уже открыли уголовное дело.
Что грозит родителям мажора
Дело открыли по двум статьям. Об этом рассказал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.
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Какие статьи открыли правоохранители
- Допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих на это право;
- Невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.
Первая статья предусматривает наказание от штрафа в размере 3 400 – 8 500 гривен до 5 лет тюрьмы. Вторая – ограничение или лишение свободы от 2 до 5 лет.
Отметим, на расследовании роли родителей в преступлении настаивает сторона потерпевших.
У меня нет сомнений, что Николай понесет наказание. Но есть еще его родители. Уже становится очевидным, что основная тактика защиты семьи Николая будет направлена именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше,
– подчеркнул адвокат потерпевших Игорь Черняк.
Отметим, в момент ДТП Николай ехал на автомобиле, зарегистрированном на его мать, проживающую заграницей. СМИ утверждают, что семья – состоятельная, а подросток известен своим дерзким отношением к патрульным. В то же время отец подозреваемого убеждает, что не является состоятельным и нигде не работает.
Что известно о смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего водителя
- 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина произошло жуткое ДТП. 16-летний водитель Infiniti проигнорировал красный свет и на огромной скорости врезался в Chevrolet.
- В результате столкновения погиб водитель Chevrolet. Пассажиры несовершеннолетнего водителя сильно пострадали.
- 28 октября суд взял подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога. За содеянное ему грозит до 8 лет тюрьмы.