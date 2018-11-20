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      Против Минздрава открыли уголовное дело: известна причина

      99 Читати новину українською
      Министерство здравоохранения Украины
      Министерство здравоохранения Украины / day.kyiv.ua

      Киевская полиция расследует уголовное производство по факту ввоза в Украину дипломатическим грузом медицинского препарата Kineret (Анакінра), который не зарегистрирован в Украине.

      Об этом говорится в постановлении Голосеевского суда.

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      В иске фигурирует ГП "Укрвакцина" Министерства здравоохранения Украины, расследуется ввоз на территорию Украины как дипломатического груза для дальнейшего служебного использования лекарственного средства Kineret (Анакинра) 100 mg Inj PFS, количеством 952 единицы на общую сумму свыше 942 тысяч грн (производства шведской фармкомпании).


      Лечебное средство Kineret (Анакинра)

      Расследование было начато в конце сентября текущего года.

      Отметим, что Анакинра (торговое наименование "Кинерет") – искусственно синтезированный антагонист рецептора интерлейкина 1, который используется в терапии воспалительных заболеваний, в частности, ревматоидного артрита. Снижает воспаление и разрушение хрящевой ткани при артрите.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Полиция Министерство здравоохранения Украины Лекарства
      Источник: 24 Канал
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