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      Против НАПК возбудили дело из-за непроведения проверки возможной коррупции Порошенко

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      Против НАПК возбудили дело / unsplash.com

      Окружной административный суд Киева открыл дело против НАПК. Все потому, что Нацагентство по предупреждению коррупции не проверило возможное совершение коррупции пятого президента Петра Порошенко.

      Истец требует, чтобы суд признал деятельность НАПК незаконной и противоправной, говорится на сайте Окружного админсуда.

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      В пресс-службе суда отметили, что к участию в деле суд привлек частное акционерное общество "Завод "Кузница на Рыбацком".

      Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика частное акционерное общество "Завод "Кузница на Рыбацком",
      – говорится в сообщении.

      Также истец просит обязать НАПК проверить сведения о совершении Порошенко возможного правонарушения.

      Заметим, ГБР ранее рассматривало не менее 13 уголовных производств по Порошенко. Сам политик уверяет, что не фигурирует ни в одном из них.


      Что известно о делах по Порошенко / Инфографика 24 канала

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминал НАПК Коррупция Петр Порошенко Окружной административный суд Киева Судьи
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