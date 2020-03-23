Против правительства Гончарука открыли производство из-за экспорта масок: слова экс-премьера

Против правительства Алексея Гончарука САП открыла уголовное производство. Так, министров подозревают в служебной халатности. Они якобы проигнорировали просьбу СНБО запретить экспорт масок. На это уже отреагировал сам экс-премьер.

Действия тогдашнего правительства должны быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения Covid-2019 в стране не было. Так ситуацию объясняет Алексей Гончарук. Соответствующий пост он обнародовал на своей фейсбук-странице.

Запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая. Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели через неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев,

– отмечает бывший глава Кабмина.

По мнению Гончарука, сейчас не время искать "крайних" в ситуации, а время сконцентрироваться на решении серьезных вызовов.

Он также перечислил шаги, предпринятые его правительством для предотвращения распространения Covid-2019 в Украине и сценарии, в которым собирались прибегнуть министры в разных условиях. Их было три: сценарий без заражений в Украине, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия.

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