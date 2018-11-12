Против президента ФФУ открыли уголовные дела по трем статьям

Против деятельности президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко открыты уголовные дела по трем статьям.

Как сообщил адвокат Олег Скупинский, против деятельности Андрея Павелко, президента Федерации футбола Украины, открыты дела в НАБУ, ГПУ и Национальной полиции.

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В НАБУ деятельность президента ФФУ рассматривается по трем статьям:

незаконное обогащение;

злоупотребление властью и служебным положением;

декларирование недостоверной информации.

Главный редактор еженедельника" Футбол " Артем Франков обнародовал несколько цифр, свидетельствующих о незаконной деятельности Павелко.

1. Свыше 500 миллионов гривен бюджета было потрачено на мошеннические схемы Павелко;

2. Более 160 миллионов гривен из выделенных бюджетных средств было присвоено функционерами ФФУ;

3. Уже подготовлена база под растрату еще 740 миллионов гривен по аналогичной схеме;

4. Более 1 миллиона долларов осело в офшорах;

5. Руководство страны допустило незаконное совмещение Павелко должностей, и как следствие, реализацию преступных схем.

Напомним, что журналисты нашли связь между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко и оффшорной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую из бюджета федерации вывели более 1 миллиона долларов.

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