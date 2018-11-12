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      Против президента ФФУ открыли уголовные дела по трем статьям

      54 Читати новину українською
      Андрей Павелко
      Андрей Павелко / 1927.kiev.ua

      Против деятельности президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко открыты уголовные дела по трем статьям.

      Как сообщил адвокат Олег Скупинский, против деятельности Андрея Павелко, президента Федерации футбола Украины, открыты дела в НАБУ, ГПУ и Национальной полиции.

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      В НАБУ деятельность президента ФФУ рассматривается по трем статьям:

      • незаконное обогащение;
      • злоупотребление властью и служебным положением;
      • декларирование недостоверной информации.

      Главный редактор еженедельника" Футбол " Артем Франков обнародовал несколько цифр, свидетельствующих о незаконной деятельности Павелко.

      1. Свыше 500 миллионов гривен бюджета было потрачено на мошеннические схемы Павелко;

      2. Более 160 миллионов гривен из выделенных бюджетных средств было присвоено функционерами ФФУ;

      3. Уже подготовлена база под растрату еще 740 миллионов гривен по аналогичной схеме;

      4. Более 1 миллиона долларов осело в офшорах;

      5. Руководство страны допустило незаконное совмещение Павелко должностей, и как следствие, реализацию преступных схем.

      Напомним, что журналисты нашли связь между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко и оффшорной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую из бюджета федерации вывели более 1 миллиона долларов.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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