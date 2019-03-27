Против свидетелей по делу Труханова НАБУ открыло уголовные дела, – журналистка

НАБУ открыло уголовные производства против свидетелей, которые отказались давать показания при рассмотрении уголовного дела по существу относительного одесского городского главы Геннадия Труханова.

Об этом сообщила одесская журналистка, наблюдатель Центра правового мониторинга "Достоинство" Татьяна Герасимова.

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"Началось заседание по делу Труханова. Председатель коллегии Сергей Черевко заявил, что в ближайшие три дня их вызвали для дачи объяснений в Киев. Уголовные дела возбуждены против свидетелей, которые отказались давать показания. Прокуроры по делу также побывали в понедельник и вторник на беседах в НАБУ", – проинформировала Герасимова.

По словам наблюдателя, НАБУ открыло уголовные производства по части 1 статьи 385 УК Украины: "Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей в суде или во время проведения досудебного расследования".

Объективная сторона преступления выражается в бездействии, представляющем собой отказ свидетеля от дачи показаний, эксперта – от выполнения обязанностей по даче заключения, переводчика – от выполнения обязанностей по осуществлению перевода.

Под отказом от выполнения действий (обязанностей), указанных в указанной статье Уголовного кодекса, следует понимать уклонение лица, вызванного как свидетель, назначенного экспертом или переводчиком, от выполнения возложенной на него процессуальной обязанности давать показания (пункт 2 части 2 статьи 66 КПК), осуществлять экспертное исследование (пункт 1 части 5 статьи 69 УПК) и дать заключение (статья 101 УПК) или осуществить перевод (пункт 3 части 3 статьи 68 УПК) при отсутствии уважительных причин, которые препятствовали бы выполнению этой обязанности.



Геннадий Труханов, городской глава Одессы

Стоит добавить, что в течение восьми дней допросили 75 из 110 свидетелей по делу – чиновников Одесской мэрии, депутатов городского совета, экспертов, доверенных лиц, бизнесгруппы обвиняемых и других. Часть свидетелей вообще отказалась говорить, ссылаясь на конституционное право не свидетельствовать против себя.

Это рецензент оценки обвиняемой Богдановой – експерт Елена Победина, экс-эксперт Николай Ткач, ликвидатор ООО "ХК" Краян "– Милена Фоменко. Представительница UAB Naster адвокат Анна Скорик сослалась на адвокатскую тайну.

За что в Одессе судят Геннадия Труханова?

В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова.



Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман. В Малиновском райсуде Одессы продолжается рассмотрение дела по существу.