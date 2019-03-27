15:03
27 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина
      Вєсті Кремля
      20:33, 26 марта
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, 26 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Против свидетелей по делу Труханова НАБУ открыло уголовные дела, – журналистка

      81 Читати новину українською
      Глава города Труханов – неоднозначная фигура в Одессе
      Глава города Труханов – неоднозначная фигура в Одессе / hrabro.com

      НАБУ открыло уголовные производства против свидетелей, которые отказались давать показания при рассмотрении уголовного дела по существу относительного одесского городского главы Геннадия Труханова.

      Об этом сообщила одесская журналистка, наблюдатель Центра правового мониторинга "Достоинство" Татьяна Герасимова.

      Читайте также: Суд заставил СБУ возбудить уголовное дело в отношении российского гражданства Труханова

      "Началось заседание по делу Труханова. Председатель коллегии Сергей Черевко заявил, что в ближайшие три дня их вызвали для дачи объяснений в Киев. Уголовные дела возбуждены против свидетелей, которые отказались давать показания. Прокуроры по делу также побывали в понедельник и вторник на беседах в НАБУ", – проинформировала Герасимова.

      По словам наблюдателя, НАБУ открыло уголовные производства по части 1 статьи 385 УК Украины: "Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей в суде или во время проведения досудебного расследования".

      Объективная сторона преступления выражается в бездействии, представляющем собой отказ свидетеля от дачи показаний, эксперта – от выполнения обязанностей по даче заключения, переводчика – от выполнения обязанностей по осуществлению перевода.

      Под отказом от выполнения действий (обязанностей), указанных в указанной статье Уголовного кодекса, следует понимать уклонение лица, вызванного как свидетель, назначенного экспертом или переводчиком, от выполнения возложенной на него процессуальной обязанности давать показания (пункт 2 части 2 статьи 66 КПК), осуществлять экспертное исследование (пункт 1 части 5 статьи 69 УПК) и дать заключение (статья 101 УПК) или осуществить перевод (пункт 3 части 3 статьи 68 УПК) при отсутствии уважительных причин, которые препятствовали бы выполнению этой обязанности.

      Труханов
      Геннадий Труханов, городской глава Одессы

      Стоит добавить, что в течение восьми дней допросили 75 из 110 свидетелей по делу – чиновников Одесской мэрии, депутатов городского совета, экспертов, доверенных лиц, бизнесгруппы обвиняемых и других. Часть свидетелей вообще отказалась говорить, ссылаясь на конституционное право не свидетельствовать против себя.

      Это рецензент оценки обвиняемой Богдановой – експерт Елена Победина, экс-эксперт Николай Ткач, ликвидатор ООО "ХК" Краян "– Милена Фоменко. Представительница UAB Naster адвокат Анна Скорик сослалась на адвокатскую тайну.

      За что в Одессе судят Геннадия Труханова?
      В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова.

      Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман. В Малиновском райсуде Одессы продолжается рассмотрение дела по существу.

      последние новости по делу труханова
      •  
      blog_ava
      Прогноз погоды на 27 марта: почти во всей Украине – мокрый снег с дождем
      сегодня
      1708
      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Публикации Статьи НАБУ Геннадий Труханов
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      сегодня , 15:02 Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      Антон Голобородько 3
      Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      сегодня , 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      Станіслав Безушко 72
      Тим Рот или Брюс Уиллис: знаете ли вы культовые фильмы 90-х
      сегодня , 13:00 Тим Рот или Брюс Уиллис: знаете ли вы культовые фильмы 90-х
      Наталія Печерська 126
      У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії
      сегодня , 12:00 У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії
      Олексій Чибісов 1075
      Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями
      сегодня , 11:47 Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями
      Світлана Попова 1415
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Когда зашла полиция, каждый подумал о своем, — заместитель министра
       25 марта 2015 , 13:32
      Как найти лекарства, которых "нет", и добиться от врачей гарантированного государством лечения
       30 ноября 2017 , 16:01
      Завтра Шулявский мост перекроют на полтора года
       17 августа 2018 , 14:01
      Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ
       12 ноября 2018 , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук