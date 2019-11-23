Противники Транс-Марша в Киеве попытались прорвать кордон полиции: есть задержанные

В Киеве на Михайловской площади прошел Транс-Марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. Противники марша попытались прорвать кордон полиции, которая охраняла участников акции, правоохранители задержали 4 человек и доставили их в райотдел.

После инцидента участники акции отправились на улицу Герцена, куда полиция увезла задержанных, сообщил корреспондент 24 канала.

Узнайте, что такое трансгендерность и почему возникает

Что известно о Транс-Марше

Организаторы акции заявили, что хотят услышать позицию новой власти в отношении трансгендерных людей. Участники мероприятия также требуют обновить клинический протокол, регулирующий процедуру трансгендерного перехода и ввести гендерную идентичность в антидискриминационное законодательство.

Кто такие трансгендеры?

Люди, которые чувствуют, что существуют (родились) в теле человека противоположного пола. Важно не путать это понятие с трансвестизмом. Трансвестизм – форма нарушения гендерной идентичности, при которой люди носят одежду и аксессуары противоположного пола.

Фото с Транс-Марша в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)

Что говорят противники акции

Против акции выступили представители организации "Традиция и порядок".

Мы не против, что они собираются, но у нас есть вопрос – почему именно здесь, под Михайловской церковью, а не, например, на Майдане. И почему в День памяти голодомора?

– сказал представитель организации.

Смотрите фото 24 канала с Транс-Марша в Киеве:

Смотрите видео с Транс-Марша в Киеве:

Смотрите видео 24 канала со стычек на Транс-Марше в Киеве: