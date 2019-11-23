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      Противники Транс-Марша в Киеве попытались прорвать кордон полиции: есть задержанные

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      Транс-Марш в Киеве / Коллаж 24 канала

      В Киеве на Михайловской площади прошел Транс-Марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. Противники марша попытались прорвать кордон полиции, которая охраняла участников акции, правоохранители задержали 4 человек и доставили их в райотдел.

      После инцидента участники акции отправились на улицу Герцена, куда полиция увезла задержанных, сообщил корреспондент 24 канала.

      Узнайте, что такое трансгендерность и почему возникает

      Что известно о Транс-Марше

      Организаторы акции заявили, что хотят услышать позицию новой власти в отношении трансгендерных людей. Участники мероприятия также требуют обновить клинический протокол, регулирующий процедуру трансгендерного перехода и ввести гендерную идентичность в антидискриминационное законодательство.

      Кто такие трансгендеры?
      Люди, которые чувствуют, что существуют (родились) в теле человека противоположного пола. Важно не путать это понятие с трансвестизмом. Трансвестизм – форма нарушения гендерной идентичности, при которой люди носят одежду и аксессуары противоположного пола.

      Транс-Марш у Києві

      Фото с Транс-Марша в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)

      Что говорят противники акции

      Против акции выступили представители организации "Традиция и порядок".

      Мы не против, что они собираются, но у нас есть вопрос – почему именно здесь, под Михайловской церковью, а не, например, на Майдане. И почему в День памяти голодомора?
      – сказал представитель организации.

      Смотрите фото 24 канала с Транс-Марша в Киеве:

      Смотрите видео с Транс-Марша в Киеве:

      Смотрите видео 24 канала со стычек на Транс-Марше в Киеве:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Протесты Полиция ЛГБТ столкновения Новости Киева
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