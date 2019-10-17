Противодействие влиянию России: Рада создала ВСК, которая займется NewsOne, 112 Украина и ZiK

Верховная Рада 17 октября создала Временную следственную комиссию по расследованию вероятных нарушений законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов. Комиссию создали также и с целью содействия противодействию пропаганде со стороны России.

Постановление 2152 поддержали 264 нардепа. Отчет о работе Комиссия должна представить не позднее, чем через 6 месяцев со дня формирования.

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Главные цели комиссии, указанные в постановлении Рады

► Недопущение монополизации сферы информационного рынка и рынка телевизионного вещания.

► Ограничение влияния России на украинское инфопространство.

► Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства.

ВСК должна, среди прочего, проверить "телеканалы Медведчука" – NewsOne, 112 Украина и ZiK.

Речь идет о комплексной проверке:

– обстоятельств приобретения,

– источников выплат,

– источников поступлений денег во время смены собственников.

Комиссия намерена установить лиц:

– которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников,

– которые являются бенефициарными владельцами,

– которые влияют на редакционную политику указанных каналов.

Важно, что ВСК проверит вероятное систематическое распространение каналами идей и тезисов, которые могут угрожать нацбезопасности, обороне и территориальной целостности Украины.

Комиссия будет расследовать:

– осуществление каналами информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности,

– информационных попыток деморализации армии,

– провокаций к экстремизму и панике.

Возглавила комиссию депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем стала депутат от "Голоса" Александра Устинова. Всего в ВСК – 13 парламентариев.

Коротко о покупке 112 Украина, NewsOne и ZIK

5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего делового партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (замглавы АП времен Януковича).

14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112. Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.

14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.



Каким олигархам принадлежат украинское ТВ/ Инфографика 24 канала

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