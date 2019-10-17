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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Противодействие влиянию России: Рада создала ВСК, которая займется NewsOne, 112 Украина и ZiK

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      Рада приняла важное решение по "каналам Медведчука"
      Рада приняла важное решение по "каналам Медведчука" / Коллаж 24 канала

      Верховная Рада 17 октября создала Временную следственную комиссию по расследованию вероятных нарушений законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов. Комиссию создали также и с целью содействия противодействию пропаганде со стороны России.

      Постановление 2152 поддержали 264 нардепа. Отчет о работе Комиссия должна представить не позднее, чем через 6 месяцев со дня формирования.

      Читайте также: Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности: как это будет работать

      Главные цели комиссии, указанные в постановлении Рады

      ► Недопущение монополизации сферы информационного рынка и рынка телевизионного вещания.
      ► Ограничение влияния России на украинское инфопространство.
      ► Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства.

      ВСК должна, среди прочего, проверить "телеканалы Медведчука" – NewsOne, 112 Украина и ZiK.

      Речь идет о комплексной проверке:
      – обстоятельств приобретения,
      – источников выплат,
      – источников поступлений денег во время смены собственников.

      Комиссия намерена установить лиц:
      – которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников,
      – которые являются бенефициарными владельцами,
      – которые влияют на редакционную политику указанных каналов.

      Важно, что ВСК проверит вероятное систематическое распространение каналами идей и тезисов, которые могут угрожать нацбезопасности, обороне и территориальной целостности Украины.

      Комиссия будет расследовать:
      – осуществление каналами информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности,
      – информационных попыток деморализации армии,
      – провокаций к экстремизму и панике.

      Возглавила комиссию депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем стала депутат от "Голоса" Александра Устинова. Всего в ВСК – 13 парламентариев.

      Коротко о покупке 112 Украина, NewsOne и ZIK

      • 5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего делового партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (замглавы АП времен Януковича).
      • 14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112. Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.
      • 14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.

      ТБ
      Каким олигархам принадлежат украинское ТВ/ Инфографика 24 канала

      Читайте также: Козак или Медведчук – одна история: Зеленский эпично пошутил о владельцах 112 канала

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада СМИ NewsOne Виктор Медведчук 112 канал Российская пропаганда Расследования
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