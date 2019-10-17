Противодействие влиянию России: Рада создала ВСК, которая займется NewsOne, 112 Украина и ZiK
Верховная Рада 17 октября создала Временную следственную комиссию по расследованию вероятных нарушений законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов. Комиссию создали также и с целью содействия противодействию пропаганде со стороны России.
Постановление 2152 поддержали 264 нардепа. Отчет о работе Комиссия должна представить не позднее, чем через 6 месяцев со дня формирования.
Читайте также: Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности: как это будет работать
Главные цели комиссии, указанные в постановлении Рады
► Недопущение монополизации сферы информационного рынка и рынка телевизионного вещания.
► Ограничение влияния России на украинское инфопространство.
► Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства.
ВСК должна, среди прочего, проверить "телеканалы Медведчука" – NewsOne, 112 Украина и ZiK.
Речь идет о комплексной проверке:
– обстоятельств приобретения,
– источников выплат,
– источников поступлений денег во время смены собственников.
Комиссия намерена установить лиц:
– которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников,
– которые являются бенефициарными владельцами,
– которые влияют на редакционную политику указанных каналов.
Важно, что ВСК проверит вероятное систематическое распространение каналами идей и тезисов, которые могут угрожать нацбезопасности, обороне и территориальной целостности Украины.
Комиссия будет расследовать:
– осуществление каналами информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности,
– информационных попыток деморализации армии,
– провокаций к экстремизму и панике.
Возглавила комиссию депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем стала депутат от "Голоса" Александра Устинова. Всего в ВСК – 13 парламентариев.
Коротко о покупке 112 Украина, NewsOne и ZIK
- 5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего делового партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (замглавы АП времен Януковича).
- 14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112. Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.
- 14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.
Каким олигархам принадлежат украинское ТВ/ Инфографика 24 канала
Читайте также: Козак или Медведчук – одна история: Зеленский эпично пошутил о владельцах 112 канала