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      Противостояние Польши и ЕС из-за судебной реформы: Варшава идет на уступки

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      В Польше готовят первую серьезную уступку в противостоянии с ЕС из-за судебной реформы
      В Польше готовят первую серьезную уступку в противостоянии с ЕС из-за судебной реформы / Фото из открытых источников

      Руководящая партии Польши "Право и справедливость" внесла в Сейм законопроект, предусматривающий изменения в противоречивом законе о Верховном суде. Таким образом в Польше хотят вернуть отправленных на пенсию судей.

      Об этом сообщает RMF24.

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      Предпосылкой законопроекта стало жесткое решение Евросоюза относительно скандальной польской судебной реформы.

      24 канал писал, что в октябре Суд ЕС в качестве предварительного мероприятия обязал Польшу немедленно приостановить действие закона и вернуть судей, которых отправили на пенсию по достижении ими 65 лет.

      Так, законопроект предусматривает отмену статей закона о Верховном суде, действие которых приостановил Суд ЕС. Кроме того, благодаря ему к работе должны вернуться судьи, которых уже отправили на пенсию. Каденцию же главы Верховного суда предлагают признать непрерывной.

      К слову, предложенный властью Польши законопроект является первой серьезной уступкой страны в почти трехлетнем противостоянии с Европейским союзом по поводу нарушения верховенства права.

      Напомним, Европейский Союз начал процедуру наложения санкций на Польшу за судебную реформу в конце 2017 года. Решительные шаги ЕС вызвали множество возражений со стороны действующей власти Польши.

      В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что решение Еврокомиссии передать в Суд Европейского Союза жалобу на польский судебную реформу подрывает диалог по этому вопросу.

      Почему ЕС против судебной реформы в Польше?
      О планах по реформированию судебной власти автор реформы – правящая партия "Право и справедливость" заявила еще после победы на парламентских выборах в 2015 году. При реформировании политики предприняли попытку внести изменения в основные законы страны, а именно в закон о Верховном суде о Национальном совете судей, а также закон о судах общей юрисдикции. 21 июля 2017 года более 100 тысяч поляков вышли на акции протеста против судебной реформы. В частности, принятый польский закон о Верховном суде обязывает судей выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Согласно этому закону 27 из 72 судей польского Верховного суда должны были уйти в вынужденную отставку. Как решили в Еврокомиссии, такие нормы подрывают принцип независимости судебных органов, в частности принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском Союзе.

      Теги: Новости политики Європейськая комисия Европейский суд Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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