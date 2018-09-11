Топ-5 противовирусных препаратов от гриппа и простуды
С началом осени подхватить простуду или грипп становится проще, чем летом или весной. Именно поэтому необходимо вовремя обнаружить и выбрать оптимальный способ лечения.
1. "Интерферон"
Лекарство применяют для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
Кому запрещено употреблять: людям с гиперчувствительностью к антибиотикам и куриному белка, входящему в состав препарата.
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2. "Афлубин"
Препарат рекомендуется употреблять для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. "Афлубин" приписывают для комплексного лечения воспалительных и ревматических заболеваний с болью в суставах.
Кому запрещено употреблять: "Афлубин" не рекомендуют применять лицам с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
5 противовирусных препаратов от гриппа и простуды
3. "Грипго"
Препарат применяют для лечения симптомов гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний – лихорадки, головной боли, заложенности носа, ринита, синусита, боли в горле, боли в мышцах, кашля.
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Кому запрещено употреблять: людям с повышенной чувствительностью к составляющей препарата, с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции печенок и почек, язве желудка, болезней крови и другим.
4. "Новирин"
При инфекционных заболеваниях – грипп, парагрипп, острые респираторные вирусные инфекции и т.д. применяют противовирусный препарат. "Новирин" подходит для лечения болезней, вызванных вирусами (герпес губ, ветряная оспа) и хронических рецидивирующих инфекций дыхательных путей и мочеполовой системы (хламидиоз).
Кому запрещено употреблять: людям, страдающим подагрой, мочекаменной болезнью, тяжелой почечной недостаточностью III степени, гиперурикемией, а также тем, кто имеет повышенную чувствительность к препарату.
Противовирусные препараты
5. "Анаферон"
Препарат применяется для лечения острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, как комплексная терапия инфекций, вызванных герпесвирусами (ветряная оспа, герпес). "Анаферон" назначают для профилактики и лечения осложнений вирусных и бактериальных инфекций, хронических вирусных инфекций.
Кому запрещено употреблять: людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
Препараты против гриппа и простуды
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