Об этой яме на углу улиц Ицхака Рабина и Генерала Петрова сообщили 30 июля. Многометровое пропасть огородили деревянными щитами еще за 4 дня до этого.

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Почему там не проводят ремонт

Почему пропасть не засыпают объяснили в "Инфоксводоканале". Там заявили, что это не единственное место, где образовался провал. Поэтому провал на Генерала Петрова внесли в "график ликвидации аварий". Однако, к сожалению, не сказали, сколько пунктов в этом графике.

Сейчас бригада работает на месте более серьезного случае на улице Степной. Сразу после окончания работ там ремонтники переместятся к провалу на Генерала Петрова угол Ицхака Рабина,

- сказали на предприятии.

Какие неудобства это наносит

В результате инцидента там частично парализовано движение. Поскольку заграждения полностью перекрывают правый ряд транспорта.

Следует отметить, что там также заблокирован подъезд к автобусной остановке. Сейчас яма не разрастается, однако очередной летний ливень может привести к еще большему разрушению покрытия.

Провалы асфальта на улицах Одессы / Фото "Думская"

Не слишком стараются

После общения с коммунальщиками, корреспондент поехал на место провала улице Степной. Там в этот момент действительно еще была яма, которую не ликвидировали. Там увидели бригаду работников "Инфоксводоканала".

Однако журналисты отметили, что особого энтузиазма в работе работников не было. Поэтому предположили, что вряд-ли удастся заложить провал в скором времени.

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Уже один провал ликвидировали

Также сообщили, что была пропасть на улице Пироговская. Там коммунальщики приступили к работе быстрее. Поэтому пропасть сейчас уже ликвидирована. Ее засыпали, а затем делали большую заплату асфальта.

Обратите внимание! 27 июля сообщили, что в Одессе повис над пропастью частный дом. Поскольку ливни были очень сильными там просела, а потом и провалилась в катакомбы земля.