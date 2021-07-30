Не ремонтируют гигантскую пропасть: Одесса страдает от последствий ливня - фото

В Одессе образовалась огромная пропасть посреди дороги. Это произошло после обильных дождей, которые ранее затопили город. Коммунальщики объяснили, почему не ремонтируют этот участок дороги.

Об этой яме на углу улиц Ицхака Рабина и Генерала Петрова сообщили 30 июля. Многометровое пропасть огородили деревянными щитами еще за 4 дня до этого.

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Почему там не проводят ремонт

Почему пропасть не засыпают объяснили в "Инфоксводоканале". Там заявили, что это не единственное место, где образовался провал. Поэтому провал на Генерала Петрова внесли в "график ликвидации аварий". Однако, к сожалению, не сказали, сколько пунктов в этом графике.

Сейчас бригада работает на месте более серьезного случае на улице Степной. Сразу после окончания работ там ремонтники переместятся к провалу на Генерала Петрова угол Ицхака Рабина,

- сказали на предприятии.

Какие неудобства это наносит

В результате инцидента там частично парализовано движение. Поскольку заграждения полностью перекрывают правый ряд транспорта.

Следует отметить, что там также заблокирован подъезд к автобусной остановке. Сейчас яма не разрастается, однако очередной летний ливень может привести к еще большему разрушению покрытия.

Провалы асфальта на улицах Одессы / Фото "Думская"

Не слишком стараются

После общения с коммунальщиками, корреспондент поехал на место провала улице Степной. Там в этот момент действительно еще была яма, которую не ликвидировали. Там увидели бригаду работников "Инфоксводоканала".

Однако журналисты отметили, что особого энтузиазма в работе работников не было. Поэтому предположили, что вряд-ли удастся заложить провал в скором времени.

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Уже один провал ликвидировали

Также сообщили, что была пропасть на улице Пироговская. Там коммунальщики приступили к работе быстрее. Поэтому пропасть сейчас уже ликвидирована. Ее засыпали, а затем делали большую заплату асфальта.