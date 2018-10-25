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      Провал переговоров России и США – начало новой гонки вооружений

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      Путину встреча с Болтоном нужна была, чтобы добраться до Трампа
      Путину встреча с Болтоном нужна была, чтобы добраться до Трампа / ichef.bbci.co.uk

      После встречи советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона и президента РФ Владимира Путина я сделал вывод: Путину данная встреча была нужна не для того, чтобы договорится по поводу договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), а чтобы добиться встречи с Дональдом Трампом.

      По крайней мере, именно согласование этого мероприятия стало главным результатом приезда Болтона в Кремль. В принципе, отчасти мое мнение совпадает и с выводами самого советника Белого дома по национальной безопасности, который отметил по завершении переговоров, что убедить Россию соблюдать договор о нераспространении РСМД, не получилось. 

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      А потому, главная цель поездки не была достигнута. Хотя ставилась ли она в принципе? И вот тут и вправду, задумываешься, а насколько адекватно руководство Российской Федерации? Страна находится не просто в положении мирового изгоя, а на пороге полномасштабной гонки вооружений, какой не было со времен Холодной войны, а Путину куда важнее не сгладить углы, а в очередной раз пожать руку Дональду Трампу. Диссонанс!

      Что же, из визита Болтона в Кремль можно сделать минимум два вывода. Первый – гонке ракетных вооружений быть и кто в ней проиграет, очевидно, даже до ее полномасштабного старта. Второй – да, Путин встретится с Трампом 11 ноября в Париже, но обычно такие встречи никакой пользы кроме пиара в российских СМИ не приносят, а вот вреда – больше.

      Я уже неоднократно подмечал, что после каждой встречи Путина и Трампа против России начинают прорабатываться более жесткие санкции. Можете быть уверены, так случится и на этот раз.

      При этом я имею ввиду отнюдь не второй этап санкций против РФ за использование химического оружия, который вступит в действие через несколько дней после намеченной встречи Трампа и Путина. Я имею ввиду новый пакет – традиционно куда более болезненный, чем предыдущий. А потому: переиграли, очевидно же.

      Что такое договор о РСМД?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Дональд Трамп Публикации
      Источник: Злой Одессит
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