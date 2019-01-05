Провал "русского мира": почему Томос для Украины – это большой крест на планах России

Предоставление Томоса Украине изрядно раздражает Кремль. Там понимают: независимость украинской православной церкви ставит крест на планах Путина восстановить так называемый "русский мир".

Оттуда уже звучат негативные комментарии, которые забрасывают и в сторону Киева, и в сторону Константинополя.

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Россия существенно теряет в Украине с предоставлением Томоса.

"То, что сейчас у нас происходит в православии, это же, как в народе говорят, просто не под силу понять. Это тоже делается накануне предвыборной кампании и с целью последующего разрыва российского и украинского народов", – сказал президент РФ Владимир Путин.

Получение Украиной Томоса – это серьезный удар по идее "русского мира", которую пытается реализовать Путин. И в Кремле это прекрасно понимают. С восстановлением автокефалии Украинской Православной церкви Москва не сможет так активно апеллировать к братским связям, общим корням и верованиям.

Отход украинской территории от их православия – это потеря еще одного аргумента и доказательства, на которой они будут свою шовинистическую имперскую концепцию о том, что "никакой Украины не существует",

– подчеркнул политический эксперт Александр Солонтай.

В декабре 2018 года СБУ нашла в нескольких приходах Русской православной церкви в Украине примерно сотню брошюр, которые разжигали религиозную и межконфессиональную рознь. В своей гибридной войне с Западом, и Украиной в частности, Россия использует церковь как инструмент пропаганды – говорят российские эксперты.

Это была мощная агентурная сеть, с помощью которой Кремль влиял на Украину,

– подчеркнул российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Так заместитель главы отдела внешних церковных связей Русской православной церкви в Украине неоднократно наведывался в посольство России в Киеве. Там Николай Данилевич встречался с первым секретарем российской дипмиссии Максимом Полетаевым, связанным с российскими разведслужбами. Российские дипломаты – частые гости в Киево-Печерской лавре. И, очевидно, они туда ходят не только, чтобы помолиться.

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Конечно, Томос не гарантирует уменьшение российской пропаганды в Украине, но точно ограничивает возможности Кремлевской идеологической машины – считает бывший советник Путина.

Кремль очень болезненно воспринимает эти процессы. Пожалуй, с того, что за последние четыре года делала Украина, ничто не оказалось столь эффективным для обеспечения государственной независимости Украины и для разрушения имперских позиций Русской православной церкви,

– утверждает бывший советник Путина Андрей Илларинов.

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви наносит удар не только по идеологической машине Кремля. В России боятся потерять немалые активы РПЦ и убеждают: после получения Томоса украинские православные будут насильно отбирать имущество Московского патриархата.

"Меня больше всего беспокоит, что за этим безусловно начнется передел собственности", – рассказал о своих опасениях президент РФ Владимир Путин. В Украине хорошо понимают цену таким словам Путина.

Никакого рейдерства не будет. Этого хочет Москва, чтобы было рейдерство, и таким образом создаст основания для вмешательства во внутренние дела Украины,

– отметил патриарх Филарет.

У Русской православной церкви в Украине действительно много имущества. Более полусотни епархий, 11 тысяч приходов и 19 учебных заведений. Но никто не заставляет верующих переходить к Украинской православной церкви и имущество не отбирает. Присоединение к автокефальной церкви возможно лишь, если его одобрят две трети прихожан.

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На конец 2018 года такое решение одобрили 34 православные общины. По оценке экспертов, к единой украинской церкви готовы присоединиться до половины прихожан Русской православной церкви в Украине.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.