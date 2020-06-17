Премьер-министр Денис Шмыгаль инициировал проведение проверки, как расходуются деньги из Фонда борьбы с коронавирусом. Размер фонда достигал почти 65 миллиардов гривен.

Результаты аудита опубликуют

Соответствующее поручение глава правительства дал Министерству финансов на заседании 17 июня. Об этом информирует 24 канал.

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Что касается средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Это абсолютно огромная сумма от украинских налогоплательщиков. Страна должна видеть, на что именно идут эти средства,

– отметил Шмыгаль.

Результаты аудита, подчеркнул премьер-министр, должны быть опубликованы. А информация – обновляться еженедельно. Отчеты об использованных деньгах должны подать все привлеченные к борьбе с COVID-19 министерства.

Почти половину денег освоили, – Марченко

Отметим, что в начале июня министр финансов Сергей Марченко сообщил, что из 65 миллиардов гривен Фонда уже освоили 28 миллиардов. А прозрачность расходования денег, отмечал Марченко, якобы уже должна была проверять Госаудитслужба.