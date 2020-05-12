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Провел 9 дней в изоляторе: активисту выплатят 90 тысяч гривен за незаконный арест

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Активист Максим Корниенко
Активист Максим Корниенко / zmina.info

Активисту Максиму Корниенко выплатят компенсацию за незаконный административный арест. Еще в 2016 году его арестовали за законную видеосъемку в зале суда.

Он пробыл в изоляторе 9 дней, пока это решение не отменила апелляция. Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" на 24 канале рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

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По ее словам, Корниенко получит 90 тысяч гривен компенсации. Такое решение накануне приняли судьи Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына, Ирина Бурлака и Александр Хорошевский.

Честь тижня
Премию "Честь недели" получила коллегия судей из Харькова

Шиба пояснила, что в начале 2020 года решением Фрунзенского районного суда Харькова иск активиста удовлетворили частично, но Госказначейство подало апелляцию. Судьи первой и апелляционной инстанции отметили, что определить оптимальный размер компенсации трудно.

А потому руководствовались выводами психолога и Постановлением пленума Верховного суда. В результате судьи решили, что пропорциональной страданиям активиста будет компенсация в размере 90 тысяч гривен,
– отметила эксперт.

И подчеркнула что это решение, конечно, еще нужно выполнить. Поэтому премию "Честь недели" получила коллегия судей Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына, Ирина Бурлака и Александр Хорошевский за компенсацию  активисту морального ущерба за незаконный административный арест.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Смотрите видео "Честь и НЕчесть недели" за 12 мая 2020:

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости Харькова Активисты Судьи
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