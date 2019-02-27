Проверяют с утра до вечера, – Садовый об ошибке в своей декларации

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый объяснил ошибку, которую допустил в декларировании пенсии тещи и процентов с ее счета в Приватбанке.

Андрей Садовый в эфире 24 канала сказал, что в "Самопомич" приходит очень много претензий из контролирующих органов.

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"Они (претензии – 24 канал) касаются 5, 10, 20 гривен, а после уже возбуждаются дела. Что интересно, возбуждаются дела тогда, когда наши коллеги сами выявляют эту ошибку и дают дополнительную информацию. А когда воруют на сотни миллионов, то все спокойно, все честно. Это непростое время", – сказал Садовый.

На вопрос, готов ли Садовый к проверкам из-за этой ошибки, он ответил: "Меня проверяют с утра до вечера каждый день. Моя жизнь – это жизнь в аквариуме. Я работаю мэром Львова 13 лет и проверяют со всех сторон. К примеру, сейчас во Львове работает фининспекция. 60 человек уже третий месяц все переворачивают. Такого не было еще ни в одном городе нашей страны. То есть они все роют компромат на Садового".

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Смотрите полный выпуск программы "Актуальное интервью" с Андреем Садовым за 27 февраля 2019 года: