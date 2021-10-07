Проверяли участников на детекторе лжи: детали о преступлении, в котором подозревают Труханова

Генеральный прокурор подписала уведомление о подозрении Труханову и еще 15 предполагаемым участникам преступления. Чиновники якобы незаконно передавали фирмам землю под застройку.

Сначала компании арендовали земли, а затем незаконно выкупали их. Общая сумма убытков территориальной общине Одессы составляет более 689 миллионов гривен.

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Незаконно выдавали земли под застройку

По данным следствия, в течение 2016 – 2019 годов депутаты и чиновники Одесского горсовета незаконно раздавали земли ОТО под застройку. Они передавали территории заранее определенным компаниям без конкурса.

Как следствие, деньги, которые должны были идти общине, переходили в руки преступной организации. В то же время чиновники обеспечивали принятие нужного решения о предоставлении в аренду соответствующего участка.

После заключения договора об аренде фирмы незаконно выкупали недвижимость на этих участках. Тогда они присваивали земли, якобы улучшая объекты на территории.

К новым членам применяли полиграф

Преступная организация строго соблюдала меры безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ установило, что новых членов проверяли с применением полиграфа. Во время опроса ставили вопрос о принадлежности или сотрудничестве с правоохранителями.

К тому же злоумышленники проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали спецтехнику для получения информации из электронных средств связи.

В преступлении подозревают 16 человек

О подозрении в незаконном завладении активами общины сообщили 16 лицам. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений. Говорится о:

одесском городском главе;

главе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;

председателе земельной комиссии Одесского горсовета;

руководителе юридического департамента Одесского горсовета;

руководителе департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;

заместителе руководителя департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;

трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

Дело о завладении земли: что известно ранее