Трагическая смерть 4-летнего малыша в Днепре: полиция проверит опасный фонтан

Правоохранители Днепра открыли еще одно уголовное производство относительно смерти 4-летнего мальчика, который травмировался в фонтане. Эта трагедия случилась 23 июля в сквере Прибрежный.

Об открытии нового дела сообщили 28 июля. Ранее уже было дело о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.

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Дополнительное расследование

Уголовное производство открыли по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации сооружений, что повлекло гибель человека. Правоохранители планируют проверить безопасность проектирования, а также строительства этого фонтана. Если выявят нарушения, виновным грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Что сказали в горсовете

Издание "Днепр Оперативный" сообщило, что эту ситуацию прокомментировал директор архитектурно-строительного управления горсовета Днепра Алексей Прохоров. Он сказал, что фонтаны вообще являются объектами повышенной опасности. Соответственно, купаться в них опасно.

Сотрудники нашего коммунального предприятия совместно с КП "Муниципальная варта" постоянно делают замечания людям, чтобы они не купались в фонтанах. Там расположены металлические насадки и электроосвещение. Поэтому купаться там крайне опасно,

– сказал чиновник.

Также Порохов добавил, что в этом же сквере есть один фонтан, который специально сконструирован для того, чтобы в нем купались дети. Там не скользкая поверхность, а также абсолютно безопасное строение.

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Коротко о трагедии

Мальчика после травмирования на фонтане сразу госпитализировали.

У него были повреждены внутренние органы.

Врачи пытались его спасти больше суток.

Однако 25 июля сообщили, что пострадавший умер.

В сети после этого обнародовали видео момента падения ребенка.

26 июля показали, как выглядит фонтан после происшествия.

Там даже не установили табличку об опасности.

На фото и видео с места было много людей, которые там развлекались.

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