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      Проверка на честность: об открытом чеке, магазинах самообслуживания и " теории разбитых окон"

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      Без продавца, охраны и еще и при дороге – такие магазинчики появились этим летом на Львовщине. Владелец доверяет покупателям настолько, что вместо кассы поставил трехлитровую банку. И уверяет, что ничего не воруют.

      Таким честным клиентам, вероятно, завидуют львовские рестораторы. Месяц назад их акция с "открытым чеком", тоже основанная на доверии, была, мягко говоря, не слишком успешной.

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      В магазинчике возле трассы Киев – Чоп в селе Банюнин на Львовщине работает магазин без продавца и кассы. Ассортимент скромный: яблоки, тыквы, сок, варенье. Здесь действует система самообслуживания: сам выбираешь товар и взвешиваешь. А еще принцип доверия – продавца нет, а вместо кассы стоит трехлитровая банка. Владелец-экспериментатор Михаил первую точку самообслуживания при дороге открыл в августе, теперь имеет уже таких три.

      В этом году уродили яблоки, были излишки. Выставили, пошли домой отдыхать, а утром пришли – полная банка денег. Так и завязалось,
      – объяснил владелец магазина Михаил Костюк.

      Все продукты домашние, с собственного огорода. Магазинчик работает круглосуточно. Товар мужчина не пересчитывает. Местная жительница Ярослава Поврозник считает, что таким образом Михаил пытается приучить людей "не воровать, а работать".

      Львів
      Михаил Костюк не считает ни товар, ни деньги

      Месяц назад рестораторы Львова провели уникальную для Украины акцию – людям предложили заплатить столько, сколько они сочтут нужным. И немало посетителей платили копейки, и такая реакция клиентов во многих заведениях заставила завершить акцию досрочно.

      Почему же в одном случае принцип доверия сработал, а в другом – нет? Не на руку рестораторам могла сработать реклама – так считает психолог Лариса Дитковская. Ведь акцию "открыть чек" заранее проанонсировали, и ею решила воспользоваться определенная категория людей. Еще одним фактором разного поведения людей могла стать "классовая конфронтация".

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      Жить ли людям в атмосфере доверия и безопасности – зависит и от самих людей, напоминает психолог. И специалисты не раз подтверждали это экспериментами. В 80-х два американских ученых разработали "теорию разбитых окон": если разбитое окно в здании вовремя не заменить, то шансов, что побьют и другие – больше. Беспорядок вокруг побуждает людей забывать о правилах. И наоборот.

      Теги: Новости Украины Бизнес Новости Львова
      Источник: 24 канал
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