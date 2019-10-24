Проверка на полиграфе: нардеп от "Слуги народа" объяснил, что будет с депутатом-взяточником

Проверку на полиграфе уже прошли нардепы от "Слуги народа" Дубинский, Марусяк, Василевская-Смаглюк и Качура. Напомним, что этого требовал Зеленский, когда появилась информация о том, что нардепы из его партии якобы взяли взятку в размере по 30 тысяч долларов каждый. Итак, что ждет нардепов, если окажется, что они таки взяли взятку – рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

В прямом эфире программы "Политанатомия" на 24 канале Качура отметил, что даже если полиграф покажет, что какой-то депутат брал взятку, но сам он в этом не признается, то его выгонят из партии, но свой депутатский мандат он все же сохранит.

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Качура отметил, если нардеп-взяточник действительно брал деньги и признает это, то он должен выйти на трибуну и признаться. Тогда фракция проголосует за то, чтобы снять с него иммунитет. Взамен нардеп от партии "Голос" Александра Устинова заявила, что сначала нужно начать уголовное производство и объявить подозрение.

Если будут доказаны факты, то он понесет законную ответственность. Надо понять, что не будет вообще депутатской неприкосновенности со следующего года,

– пояснил Качура.

Почему "слуги народа" проходят полиграф

На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За уничтожение схемы выступили только 5 членов финансового комитета от "Слуги народа". Однако 11 "слуг народа" отказались голосовать за уничтожение схемы. И за это они якобы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый. Чтобы опровергнуть обвинения, они решили пройти полиграф.