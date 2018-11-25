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      Провоцировали на открытие огня, – представитель президента в Крыму о ситуации в Азовском море

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      Россия провоцировала украинцев на открытие огня
      Россия провоцировала украинцев на открытие огня / radiosvoboda.org

      Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым высказался о событиях в Керченском проливе. По его мнению, русскими не просто был применен таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы с целью недопущения оказания помощи буксиру.

      Об этом Бабин написал на своей странице в Facebook.

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      Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня,
      – подчеркнул он.

      Бабін

      Борис Бабин

      В то же время представитель президента в Крыму заявил: "Эти события ставят крест на мифе о соглашении 2003 года об Азовском море как хоть в чем-то полезном для Украины".

      Напомним, три корабля ВМС Украины, осуществляя плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, подошли к Керченскому проливу. Однако россияне его перекрыли, и в том числе для прохода гражданских судов. К тому же, пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ двигались морем планово и в соответствии с международными нормами. Взамен в ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Конфликт в Азовском море Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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