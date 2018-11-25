Провоцировали на открытие огня, – представитель президента в Крыму о ситуации в Азовском море
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым высказался о событиях в Керченском проливе. По его мнению, русскими не просто был применен таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы с целью недопущения оказания помощи буксиру.
Об этом Бабин написал на своей странице в Facebook.
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Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня,
– подчеркнул он.
Борис Бабин
В то же время представитель президента в Крыму заявил: "Эти события ставят крест на мифе о соглашении 2003 года об Азовском море как хоть в чем-то полезном для Украины".
Напомним, три корабля ВМС Украины, осуществляя плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, подошли к Керченскому проливу. Однако россияне его перекрыли, и в том числе для прохода гражданских судов. К тому же, пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных.
При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ двигались морем планово и в соответствии с международными нормами. Взамен в ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.