Провоцировали на открытие огня, – представитель президента в Крыму о ситуации в Азовском море

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым высказался о событиях в Керченском проливе. По его мнению, русскими не просто был применен таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы с целью недопущения оказания помощи буксиру.