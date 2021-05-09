Из-за портрета Жукова на марше в Одессе начались столкновения с полицией: видео
Жители Одессы 9 мая вышли на улицы, чтобы отметить День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Не обошлось без стычек. Провокаторы демонстрировали запрещенную символику, выкрикивали пророссийские лозунги.
Источник:"Думская"
Жители Одессы утром 9 мая пришли к памятнику Неизвестному матросу, стеле "Крылья Победы", мемориалу 411-й береговой батареи и Аллее Славы. Люди ставили цветы и принесли фото своих родственников, но организованного шествия не было.
Кстати Это благодарность и память, – Зеленский о Дне победы над нацизмом
Чествование Дня победы над нацизмом в Одессе
В городе также проходило несколько автопробегов. За порядком следили ориентировочно 1300 полицейских. Играл оркестр театра духовой музыки имени Салика.
Как отмечали День Победы над нацизмом в Одессе / Фото "Думская"
Только ориентировочно в 12 часов на Аллее Славы между людьми и правоохранителям возникла потасовка. Причиной был портрет Жукова с георгиевской лентой – он принадлежит к запрещенной символике, поэтому правоохранители пытались его убрать.
После этого провокаторы кричали пророссийские лозунги: "фашисты" и "Одесса – русский город".
По информации "Громадского", на Аллее Славы состоялось мероприятие пропагандистской российской организации "Бессмертный полк".
В Одессе в День Победы над нацизмом состоялись провокации: смотрите видео
Детали от полиции
Правоохранители разоблачили 6 нарушителей общественного порядка.
Пятеро из них доставлены в отделы полиции с Аллеи славы, еще один – из 412 береговой батареи,
– говорят полицейские.
В полиции составили протоколы:
- 1 протокол – за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты;
- 2 протокола – за мелкое хулиганство;
- еще 2 – за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего;
- и 1 протокол – за нарушение правил карантина.
Что этому предшествовало
- 8 мая СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, которые хотели дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников. Против злоумышленников в полиции открыли уголовное дело.
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