Жители Одессы 9 мая вышли на улицы, чтобы отметить День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Не обошлось без стычек. Провокаторы демонстрировали запрещенную символику, выкрикивали пророссийские лозунги.

Жители Одессы утром 9 мая пришли к памятнику Неизвестному матросу, стеле "Крылья Победы", мемориалу 411-й береговой батареи и Аллее Славы. Люди ставили цветы и принесли фото своих родственников, но организованного шествия не было.

Кстати Это благодарность и память, – Зеленский о Дне победы над нацизмом

Чествование Дня победы над нацизмом в Одессе

В городе также проходило несколько автопробегов. За порядком следили ориентировочно 1300 полицейских. Играл оркестр театра духовой музыки имени Салика.

Как отмечали День Победы над нацизмом в Одессе / Фото "Думская"

Только ориентировочно в 12 часов на Аллее Славы между людьми и правоохранителям возникла потасовка. Причиной был портрет Жукова с георгиевской лентой – он принадлежит к запрещенной символике, поэтому правоохранители пытались его убрать.

После этого провокаторы кричали пророссийские лозунги: "фашисты" и "Одесса – русский город".

По информации "Громадского", на Аллее Славы состоялось мероприятие пропагандистской российской организации "Бессмертный полк".

В Одессе в День Победы над нацизмом состоялись провокации: смотрите видео

Детали от полиции

Правоохранители разоблачили 6 нарушителей общественного порядка.

Пятеро из них доставлены в отделы полиции с Аллеи славы, еще один – из 412 береговой батареи,

– говорят полицейские.

В полиции составили протоколы:

1 протокол – за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты;

2 протокола – за мелкое хулиганство;

еще 2 – за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего;

и 1 протокол – за нарушение правил карантина.

Обратите внимание! В полиции напоминали, что за изготовление и пропаганду георгиевской ленты возможен штраф от 850 до 2250 гривен. Кроме того, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов карается лишением свободы до 5 лет.

Что этому предшествовало