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      "Провокаций не будет": в УПЦ МП сделали новое заявление накануне Объединительного собора

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      В УПЦ МП заявили, что не планируют устраивать провокации к Объединительному собору
      В УПЦ МП заявили, что не планируют устраивать провокации к Объединительному собору / Фото из открытых источников

      В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не будут препятствовать проведению Объединительного собора относительно создания Единой поместной православной церкви 15 декабря и устраивать провокации в какой-нибудь день.

      Об этом сказал заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, передает "Интерфакс".

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      Мы, как Украинская православная церковь, не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций, никаких протестов против Томоса. Могу официально заявить, что церковь не планирует каких-либо форм протеста против "Объединительного собора", который состоится в Киеве 15 декабря. Мы никоим образом не будем препятствовать, но и не будем участвовать в этом соборе,
      – сказал он.

      По его словам, информация СБУ о том, что при участии настоятеля Киево-Печерской лавры планировались провокации относительно Объединительного собора, якобы стала новостью и в самом Московском патриархате.

      Священнослужитель также добавил, что утром 14 декабря верующие УПЦ МП хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви.

      Напомним, ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что Служба безопасности предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. В частности, акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13-14 декабря на территории Киево-Печерской лавры, а в день Собора крестные ходы в Одессе, Херсоне и Киеве. Во время этих событий и планировали осуществить провокации и столкновения.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ НАКАНУНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СОБОРА УПЦ: ХРОНИКА
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      Теги: Новости Украины УПЦ МП Единая поместная церковь СБУ Томос Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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