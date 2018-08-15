Провокация между "братскими странами", – российские политики требуют дисквалифицировать Хачериди

Так называемых российских политиков достало, что украинский защитник Евгений Хачериди во время матча в Москве показал свои щитки, которые были раскрашены в цвета украинского флага.

Российские журналисты сразу разглядели в этом нарушение, и требуют оштрафовать игрока.

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К ним добавились и депутаты Госдумы. Среди них и Дмитрий Свищев, который требует оштрафовать Хачериди и ПАОК. При этом дисквалифицировать футболиста следует за то, что у Хачериди могут быть политические убеждения.



"У любого спортсмена могут быть свои политические убеждения. Но их не стоит так открыто выражать в той ситуации, которая сейчас происходит между нашими дружественными, братскими странами. Ясно, что это очевидная провокация. Кто-то попросил его сделать это, или это было совершено по собственному желанию – независимо от того Хачериди должен быть наказан", – убежден Свищев.



Однако тот же Свищев, после слов о "дружественных и братских странах" сразу же добавляет, что "в настоящее время Россия и Украина находятся не в лучших отношениях". О причинах таких "отношений" российский политик решил не вспоминать.

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И не только у российских депутатов относительно украинских игроков есть определенные "оговорки". У футбольных чиновников тоже.



"Человек захотел показать, что он играет за Украину. На мой взгляд, это провокация. Сейчас любая ситуация взрывоопасна", – заявил член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.



Стоит добавить, что сразу после матча журналистам удалось пообщаться с бразильским игроком ПАОК Лео Жаба, который в свое время выступал в российском чемпионате.



"Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика", – признался Жаба.



"Безусловно, бразилец прав, что ни одном спортсмену не запрещает носить щитки и другие аксессуары с изображением флага своей страны. Но демонстративно показывать их болельщикам из того государства, которому в настоящее время существует серьезная напряженность в отношениях, – совсем другое", – убеждены журналисты издания RT.



Возникает вопрос – у россиян такая реакция только на украинцев, или у них есть и другие "дружественные и братские страны", символы которых вызывают столько негатива?

Напомним, что "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей ПАОК. Кроме Евгения Хачериди, за греческий клуб также выступает украинец Евгений Шахов.

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