Через портрет Жукова на марші в Одесі почалися сутички з поліцією: відео
Жителі Одеси 9 травня вийшли на вулиці, щоб відзначити День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Не обійшлося без сутичок. Провокатори демонстрували заборонену символіку, вигукували проросійські гасла.
Источник:"Думская"
Мешканці Одеси вранці 9 травня прийшли до пам'ятника Невідомому матросу, стели "Крила перемоги", меморіал 411-ї берегової батареї та Алеї Слави. Люди ставили квіти та принесли фото своїх родичів, та організованої ходи не було.
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Вшанування Дня перемоги над нацизмом в Одесі
У місті також проходило кілька автопробігів. За порядком стежили орієнтовно 1300 поліцейських. Грав оркестр театру духової музики імені Саліка.
Як відзначали День перемоги над нацизмом в Одесі / Фото "Думская"
Тільки орієнтовно об 12 годині на Алеї Слави між людьми та правоохоронцям виникла штовханина. Причиною був портрет Жукова з георгіївською стрічкою – він належить до забороненої символіки, тож правоохоронці намагались його прибрати.
Після цього провокатори кричали проросійські гасла: "фашисти" та "Одеса – російське місто".
За інформацією "Громадського", на Алеї Слави відбувся захід пропагандистської російської організації "Безсмертний полк".
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Деталі від поліції
Правоохоронці викрили 6 порушників громадського порядку.
П'ятеро з них доставлені до відділів поліції з Алеї слави, ще один – з 412 берегової батареї,
– кажуть поліцейські.
У поліції склали протоколи:
- 1 протокол – за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки;
- 2 протоколи – за дрібне хуліганство;
- ще 2 – за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця;
- та 1 протокол – за порушення правил щодо карантину.
Що цьому передувало
- 8 травня СБУ знешкодила ботоферму та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят. Проти зловмисників у поліції відкрили кримінальну справу.
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