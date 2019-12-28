Проєкти для людей з інвалідністю: як змінювати світ навколо

Благодійність з кожним роком змінює свій формат. Якщо колись основним трендом було відвідання дитячих будинків та надання солодких подарунків, іграшок до новорічних свят, зараз світ змінюється, розуміння про допомогу та потреби цільової аудиторії – також.

Сьогодні вітається інший підхід. Якщо ви запропонуєте проєкти, які підтримають вихованців не цукерками, а реальними можливостями на життєвому шляху, а ще краще, якщо започаткуєте бізнес-проекти, які будуть надавати соціальні послуги потребуючим – це сучасна та ефективна філантропія.

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Ми також змінюємо свій вектор роботи. Окрім класичної адресної допомоги на лікування, ми інвестуємо у соціальні проєкти, які комплексно реагують на потреби людей з інвалідністю. Зараз ми підтримуємо три проєкти. Перший – "Самотужка" – надає послуги з реабілітації дітям з вадами опорно-рухового апарату. Це мережа фітнес-центрів для дітей з інвалідністю, які потребують довготривалої та постійної фізичної реабілітації. Сім'я, яка заснувала цей чудовий проєкт, вклала всі свої кошти, але, на жаль, без зовнішньої підтримки мережа не зможе розвиватися. Вартість послуг ледь покриває видатки. Головне – це здоров'я пацієнтів, якість їх життя, тому на меті – не надприбутки, а допомога та реабілітація якомога більшої кількості дітей.

Історія "Самотужки" почалась з того, що засновниця проєкту Тетяна Івчатова багато років допомагала дітям як реабілітолог – робила спеціальні масажі та гімнастику з дітьми. Коли кількість пацієнтів стала такою, що вдома приймати їх вже не було можливості, Тетяна з чоловіком Андрієм Івчатовим вирішили відкрити свій перший центр. Щоб це зробити, сім'я продала власний будинок. Але вони не шкодують. Коли Тетяна та Андрій бачать дітей, які роблять свої перші кроки всупереч прогнозам лікарів, вони щасливі.

Нещодавно до мережі центрів увійшло нове приміщення, у якому є басейн. Без зайвих перебільшень, на це чекало багато родин. Бо для дітей з ДЦП заняття у воді – шанс на суттєвий прогрес. Але в Києві немає достатньо розвиненої інфраструктури, де витримані потрібні режими води та повітря: температура у басейні повинна бути теплою, повітря прохолодним, щоб не було додаткового навантаження на організм дитини. Новий заклад з басейном профінансував благодійник, були додані наші заощадження та допомагали небайдужі громадяни. Поки залучати гроші на такі проєкти досить важко. Попри це, перші кроки зроблено, і зараз завдяки багатьом благодійникам розпочато програму для родин з дітьми з інвалідністю, які не можуть самостійно оплачувати курси реабілітації. Уже 10 родин розпочали тримісячний курс реабілітації задля того, щоб мрія про перший крок здійснилась.

Другий соціальний проєкт, який ми підтримуємо, – видавничий бізнес "ДивоГра". Ми підтримали видавництво книг для дітей, які мають складнощі з комунікаціями внаслідок різних захворювань. Засновниця проєкту – психолог Ганна Усатенко, яка багато років працювала з дітьми з інвалідністю. Вона розуміла, що не вистачає літератури для роботи з такими підопічними. Побачивши подібні книги у колег з Європи, Ганна вирішила створити подібні видання в Україні. Так з'явились перші видання, які мають неабиякий попит серед дефектологів, логопедів, психологів та вчителів початкової школи. Але варто зазначити, що держава майже не підтримує таких видавців і не робить загальних замовлень для шкіл, садочків. А для видавництва – це була б суттєва допомога та вихід на новий рівень розвитку. Тому поки підтримка за благодійниками та небайдужими батьками.

Третій соціальний проєкт – виробництво безглютенової продукції "Безглютенове життя". Наша команда підтримала розробку сучасного чат-боту з пошуку безглютенових продуктів, закладів харчування, де їх готують, та інших послуг. Ідея такого сучасного порадника з'явилася у засновниці пекарні Тетяни Макарової. Багато років тому вона виявила, що у її дитини непереносимість лактози та глютену. Її син був на межі.

Багато років Тетяна присвятила вивченню цього питання заради порятунку власної дитини. Зараз вона відкрила пекарню, де продає безглютенову випічку. Енергія та бажання врятувати весь світ дає засновниці "Безглютенового життя" розуміння, що потрібно допомагати іншим батькам більше розуміти потреби їхніх дітей. Жінка проводить багато майстер-класів, заходів, де вчить батьків готувати смачно та корисно для дітей.

Створення чат-боту – це логічне продовження всієї діяльності. Але без підтримки благодійника опанувати сучасні технології важко. Тому фонд, розуміючи, для чого це потрібно, підтримав таку сучасну та корисну ідею.

Всі ці проєкти створюють важливі для людей з інвалідністю послуги та продукти, які не може забезпечити держава. Ці проєкти змінюють суспільство на краще, створюють сталі рішення для розвитку соціальних послуг, надають приклади залучення суспільства до рішення важливих викликів. Ми, як благодійна організація, допомагаємо людям отримувати соціальні послуги та продукти. За цим і є наше майбутнє – майбутнє благодійника.

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