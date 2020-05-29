Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум могут поднять

Около 2 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы прожить в Украине по закону. Эта цифра является существенно заниженной. Проблема в том, что к ней прикреплены важные выплаты, которые соответственно также являются заниженными. В Раде зарегистрировали законопроект, который может ощутимо поднять прожиточный минимум с 2021.

Какой прожиточный минимум предлагают в Раде

Профильный комитет зарегистрировал законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его повышение. 24 канал ознакомился с законопроектом.

Прожиточный минимум должен составлять часть среднемесячной заработной платы в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции в текущем году.

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Законопроектом предусматривают, что в 2021 году прожиточный минимум составит не менее 40% от средней зарплаты, и ежегодно этот процент будет расти на 1 пункт, пока в 2031 не достигнет не менее 50% от средней зарплаты.

Если в течение 3 месяцев фактический прожиточный минимум будет на 10% выше того, который установила Верховная Рада, приняв госбюджет, то его могут пересмотреть. То есть при нормальных условиях прожиточный минимум будет одинаковым в течение года. Сейчас его поднимают дважды в год.

Рассчитаем примерно как увеличится прожиточный минимум в 2021. В 2019 году средняя зарплата была 9 205 гривен. Предположим, что уровень инфляции в 2020 будет на уровне 6% (это оптимистичный прогноз от главы Нацбанка, передает Экономическая правда). В таком случае на 2021 прожиточный минимум зафиксируют на уровне 3 900. Это почти вдвое больше, чем сейчас.

Какой прожиточный минимум сейчас

Сейчас прожиточный уровень – это 2 027 гривен. В этом году в бюджете предусмотрели его увеличение еще два раза. 1 июля его поднимут до 2 118, а 1 декабря – до 2 189 гривен.

Почему прожиточный минимум не соответствует действительности

Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальные потребности людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и уплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание, и то не всегда.

Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку вследствие занижения его размера были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, пособия малообеспеченным семьям и других социальных выплат,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В апреле 2020 фактический прожиточный минимум составлял 3 846 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 411 гривен), для детей до 6 лет – 3 597 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4 422 гривны, для трудоспособных лиц – 3 983 гривны (с учетом суммы обязательных платежей – 4 948 гривен), для лиц, которые потеряли работоспособность, – 3 264 гривны. Эти цифры близки к тем, которые предлагают в законопроекте.

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Что зависит от прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это основа, от которой отталкиваются при формировании размера пенсий, стипендий, минимальных зарплат и социальных выплат. Понятно, что когда занижен прожиточный минимум, то и другие выплаты занижены тоже.

Авторы законопроекта отмечают, что справедливый прожиточный минимум сделает работу в государственной службе более конкурентоспособной на рынке труда, так как зарплаты в госсекторе относительно низкие, поскольку формируются с учетом прожиточного минимума.

На что и как влияет прожиточный минимум

Порог на получение налоговой социальной льготы – 1,4 прожиточных минимума;

Базовая налоговая социальная льгота – половина прожиточного минимума;

– половина прожиточного минимума; Помощь на детей , над которыми установлена опека или попечительство, – два прожиточных минимума;

, над которыми установлена опека или попечительство, – два прожиточных минимума; Помощь одиноким матерям – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи;

– разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи; Порог налогообложения пенсий – 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения);

– 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения); Размер нецелевой благотворительной помощи от благотворителя, которая подлежит декларированию – 1,4 прожиточных минимума;

от благотворителя, которая подлежит декларированию – 1,4 прожиточных минимума; Сумма долга по гражданско-правовым договорам , которая подлежит декларированию – половина прожиточного минимума;

, которая подлежит декларированию – половина прожиточного минимума; Гарантированный размер алиментов (используется при уплате алиментов государством) – 50% прожиточного минимума;

(используется при уплате алиментов государством) – 50% прожиточного минимума; Рекомендуемый размер алиментов (минимальный размер алиментов) – 100% прожиточного минимума;

(минимальный размер алиментов) – 100% прожиточного минимума; Пенсия по потере кормильца – на одного ребенка умершего кормильца – 100% прожиточного минимума, на двоих – 120%, на троих и больше – 150%;

– на одного ребенка умершего кормильца – 100% прожиточного минимума, на двоих – 120%, на троих и больше – 150%; Единый налог 1 группа (10% прожиточного минимума трудоспособного человека) – это один из немногих случаев, когда поднятие прожиточного минимума не на руку населению, так как в таком случае увеличится размер налогов ФЛП на первой группе;

(10% прожиточного минимума трудоспособного человека) – это один из немногих случаев, когда поднятие прожиточного минимума не на руку населению, так как в таком случае увеличится размер налогов ФЛП на первой группе; Некоторые штрафы привязаны к прожиточному минимуму.

Как изменится расчет минимальной пенсии

Сейчас минимальная пенсия равна 100% прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц – 1 638 гривен. Однако при условии принятия законопроекта минимальные пенсии не увеличатся в два раза.

В законопроекте указали, что в 2021 при формировании размера пенсий учтут 44% прожиточного минимума, и ежегодно этот процент будут увеличивать на 2, пока в 2041 минимальная пенсия не составит все 100% от прожиточного минимума.

Как изменится размер соцвыплат

В законопроекте предлагают не менять формирование размера соцвыплат малообеспеченным. Их размер будут формировать в ежегодном госбюджете. Таким образом, этот законопроект не повлияет на размер социальных выплат малообеспеченному населению.

Это также касается штрафов.

Как изменится должностной оклад

В законопроекте предлагают изменить подход к установлению размеров должностных окладов, а именно в зависимости не от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников. Его предлагают утверждать ежегодно в госбюджете.

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Что можно купить на прожиточный минимум

Напомним, что сейчас прожиточный минимум для трудоспособного человека – 2 102 гривны. За эти деньги нельзя ни арендовать квартиру (средняя стоимость – 3 800 гривен), ни оплатить коммунальные услуги без субсидий (в среднем 2 300 гривен).

16% из этого прожиточного минимума пойдет на оплату общественного транспорта (дважды в будни).

Если перевести эти деньги в еду, то это 17 килограммов свинины, 142 килограмма картофеля или 84 литра молока.