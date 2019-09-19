Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить

На днях был обнародован проект бюджета на 2020 год. В нем чиновники рассчитывают, с какими финансовыми показателями страна будет жить в следующем году. В частности, речь идет о размере прожиточного минимума. Однако, изучая смету, появляется непонимание – почему прожиточный минимум, заложенный в бюджете, и тот, что посчитали в Минсоцполитики, отличаются почти вдвое.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал журналисту 24 канала о специфике исчисления прожиточного минимума.

Госбюджет, который еще изменят

После обнародования проекта госбюджета все начали его анализировать и просчитывать – какие изменения ожидают кошельки украинцев.

Важно: Опубликован текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

Олег Пендзин объясняет, что поданный в Раду бюджет на 2020 год сформирован на макроэкономическом прогнозе, который разрабатывался в мае месяце этого года, поэтому в ближайшее время эти показатели обязательно будут пересматриваться. Ведь должны принять новую программу действий правительства, где будет прописан, в том числе и прожиточный минимум. Эксперт убежден – ко второму чтению бюджет в корне изменится. Поэтому считать пока рано.

Сегодня фактический прожиточный минимум учитывает Минсоцполитики в трех корзинах (продукты питания, непродовольственные товары и услуги). Эту информацию они размещают на своем сайте. Сейчас там вывешена информация, что фактический размер прожиточного минимума за июль 2019 года в расчете на месяц на одного человека составляет 3 706 гривен, а с учетом суммы обязательных платежей – 4 251 гривну. В то же время, когда мы начинаем читать бюджет на 2020 год, видим совсем другие цифры. Так, согласно главной смете страны, прожиточный минимум на одного трудоспособного человека в месяц с 1 января 2020 года составит 2 102 гривны.

Какие цифры заложены в проекте бюджета на 2020 год, смотрите здесь:

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Возникает вопрос – почему прожиточный минимум, заложенный в госбюджете, существенно ниже того, что подсчитали в Минсоцполитики. Ведь прожиточный минимум теоретически должен рассчитываться из трех корзин.

Что такое прожиточный минимум? Сумма, необходимая для минимального удовлетворения потребностей человека. При расчете берется во внимание набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Такое расхождение в цифрах Минфин объясняет отсутствием денег, ибо к прожиточному минимуму привязываются все социальные выплаты (по безработице, на детей, инвалидов и тому подобное). И они также должны быть существенно проиндексированы. Если это сделать, то общий объем социальных платежей резко вырастет. Это очень не понравится нашим кредиторам, которые категорически настаивают на сбалансированном бюджете. Тем более, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что наша амбициозная цель – уменьшение дефицита бюджета. В этом году в КМУ планируют достичь уровня в 2% от ВВП.

Также, в Минфине посчитали – если они в бюджет заложат реальный прожиточный минимум, то смета банально "рухнет".



В 2020 году увеличатся доходы и расходы бюджета / Инфографика 24 канала

Доходная часть бюджета сейчас практически определена и вряд ли там можно будет что-то дополнительно придумать, разве что активно начнут продавать землю. Правда, это можно сделать единовременно, чтобы наполнить бюджет. Но продажа земли не является ситуацией, которая воспроизводится, так как второй раз продать невозможно.

Надо понимать – у власти есть проблемы с поиском источников для такого повышения стандартов. Главная проблема не в определении реальной цифры прожиточного минимума, проблема в поиске денег, чтобы его профинансировать,

– объясняет Олег Пендзин.

Реальные расходы

Конечно, выжить на прожиточный минимум, заложенный в госбюджете 2020 года – нереально. К примеру, профсоюзы сделали независимый подсчет прожиточного минимума и средней зарплаты. Они добавили в корзину то, что предусмотрено конвенциями международной организации и международной организации труда. По их расчетам прожиточный минимум должен быть в размере 5 600 гривен. А минимальная зарплата на уровне 7 700 гривен. Это те цифры, которые соответствуют фактическому уровню цен в Украине и требованиям к прожиточному минимуму и минимальной зарплате, выдвинутые международной организацией труда.



Новации проекта бюджета/ Инфографика 24 канала

Относительно реального прожиточного минимума, то я лично склоняюсь к цифрам, которые объявила федерация профсоюзов Украины. 5600 – прожиточный минимум и 7 700 минималка,

– добавляет Пендзин.

Кстати: С 1 июля вырастут прожиточный минимум и социальные выплаты

Поэтому, пока эксперты очень ждут обновленный бюджет, где будут заложены реальные цифры, которые будут отвечать потребностям человека.