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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      В Украине вырастет прожиточный минимум: инфографика

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      Прожиточный минимум в Украине вырастет / 24 канал

      С начала декабря прожиточный минимум вырастет на 4,7%. Этот рост был заложен в государственном бюджете на 2019 год.

      Из-за увеличения прожиточного минимума вырастут также другие выплаты.

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      Следовательно, общий прожиточный минимум вырастет с 1 936 до 2 027 гривен.

      Для детей до 6 лет показатель вырастет до 1 779 гривен, раньше было 1 699 гривен;
      От 6 до 18 лет – с 2 118 до 2218 гривен;
      Для трудоспособных лиц – с 2 007 до 2 102 гривен;
      Для лиц, утративших трудоспособность – с 1 564 до 1 638 гривен.

      прожиточний минимум 24 канал инфографика
      Прожиточный минимум / Инфографика 24 канал

      Сумма прожиточного минимума рассчитывается в зависимости от стоимости потребительской корзины (продукты питания и напитков), непродовольственных товаров (одежда, обувь, вещи для быта), расходов на транспортные средства и культурные мероприятия, а также расходов на поддержание здоровья и жизнедеятельности человека.

      Прожиточный минимум рассчитывается государством сроком на 1-6 месяцев, поэтому эта сумма все время меняется.

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      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Бюджет Инфографика
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