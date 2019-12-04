В Украине вырастет прожиточный минимум: инфографика

С начала декабря прожиточный минимум вырастет на 4,7%. Этот рост был заложен в государственном бюджете на 2019 год.

Из-за увеличения прожиточного минимума вырастут также другие выплаты.

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Следовательно, общий прожиточный минимум вырастет с 1 936 до 2 027 гривен.

Для детей до 6 лет показатель вырастет до 1 779 гривен, раньше было 1 699 гривен;

От 6 до 18 лет – с 2 118 до 2218 гривен;

Для трудоспособных лиц – с 2 007 до 2 102 гривен;

Для лиц, утративших трудоспособность – с 1 564 до 1 638 гривен.



Прожиточный минимум / Инфографика 24 канал

Сумма прожиточного минимума рассчитывается в зависимости от стоимости потребительской корзины (продукты питания и напитков), непродовольственных товаров (одежда, обувь, вещи для быта), расходов на транспортные средства и культурные мероприятия, а также расходов на поддержание здоровья и жизнедеятельности человека.

Прожиточный минимум рассчитывается государством сроком на 1-6 месяцев, поэтому эта сумма все время меняется.