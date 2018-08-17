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"Прозрачный" июль: 20 миллиардов на строительство и ремонт и другие интересности закупок

18 Читати новину українською
Публичные закупки в июле
Публичные закупки в июле / 24 канал

В июле в Украине прошло почти 23 тысячи тендеров. Госзаказчики закупили товаров, услуг и работ более чем на 32,8 миллиарда гривен, при этом сэкономили более 2,8 миллиарда бюджетных средств.

Журналисты сайта 24 совместно со специалистами системы ProZorro продолжают выяснять, кто больше заработал на тендерах, на какую закупку пришло рекордное количество участников, и что чаще всего покупали.

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Что покупают госзаказчики

В июле пятерка самых популярных категорий в закупках выглядит так: строительные работы и ремонт (3171 подписанных договоров), медицинское оборудование и фармацевтическая продукция (2434 договора), офисная и компьютерная техника (1781 договоров), мебель (1716 договоров), продукты питания, напитки, табак (1671 договоров).

По сумме договоров больше госзаказчики потратили на строительство и ремонт, закупку топлива и нефтепродуктов, транспортного оборудования и услуг в сфере нефтяной промышленности.

Найдорожчі закупівліНа строительные работы в июле потратились больше всего

Миллиардные закупки

Самый дорогой тендер в июле провела Служба автомобильных дорог Харьковской области. На ремонт дороги Киев–Харьков–Довжанский из бюджета направят почти 1,7 млрд гривен. Почти наполовину меньше – 723 млн гривен потратит "Укргаздобыча" на бурение скважин. В Днепре за 311 млн гривен ООО "Маст-Буд" займется капремонтом автомобильного моста. А в Полтавской области ООО "Доломит-Строй" завершит строительство ІІІ очереди противотуберкулезного диспансера, на что из бюджета потратят 308 млн гривен. Почти на такую ​​же сумму - 306 млн гривен - закупит топлива "Киевводоканал".

Найбільші закупівлі липняНа ремонты дорог тратят немало

Рекордная конкуренция

За все время существования системы наибольшая конкуренция в тендере составляла 24 участника. В июле почти приблизились к этому показателю. В тендере на закупку красок для проведения ремонта в зданиях Службы безопасности Украины приняли участие аж 19 поставщиков. Из 111 000 гривен, которые планировали потратить на закупку красок, цена в ходе аукциона снизилась до 53 500 гривен. Благодаря открытым торгам имеем более 50% экономии бюджетных средств.

Найбільше учасників"Покрасить" СБУ было много желающих

Экономия месяца

Титул самого экономного заказчика по результатам июля можно присудить "Укргаздобыче" – более 1 млрд гривен экономии бюджетных средств. На втором месте по бережливости – Центр инвестиций Житомирского городского совета, которому удалось сэкономить на тендерах 166 млн гривен. Тройку лидеров замыкает "Киевводоканал" с показателем в 102 млн гривен экономии. В пятерку экономных заказчиков также попали "Нафтогаз" и филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога".

НайекономнішіСреди самых экономных лидирует "Укргаздобыча"

Самые успешные поставщики

Среди бизнеса лидером рейтинга по количеству победных предложений является ООО "Эпицентр К" – 222 подписанных договора на более 14 млн гривен. ООО "БаДМ-Б" с 194 подписанными договорами более чем 46 млн гривен занимает вторую строчку рейтинга. На третьем месте по количеству договоров – ООО "Украинская бумага", а по сумме – ООО "Ливайн ТОРГ". ООО "Бразер ГРУП" со 113 подписанными договорами на общую сумму 1,6 млн гривен замыкает пятерку самых успешных поставщиков июля.

Успішні постачальники

Самый успешный поставщик июля заработал на тендерах почти 15 миллионов гривен

Обзор рынка закупок выходит ежемесячно. Предыдущие выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу ProZorro.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Публикации Статьи Бюджет ProZorro Инфографика
Источник: 24 канал
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