Прозрачный маникюр: стильные идеи на лето 2018
Прозрачный маникюр вновь актуален в этом сезоне, в нем можно использовать разный дизайн и дополнительные цвета.
Летний прозрачный маникюр – это в первую очередь минимализм: простые узоры или геометрические фигуры. Покрыть такой маникюр можно прозрачным матовым или глянцевым лаком. Однако учтите, что матовое покрытие держится не так долго, как глянцевое.
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Источник: 24 Канал
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