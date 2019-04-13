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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Алексей Чибисов

      Україна і Росія: хто з ким і про що домовляється

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      Хто насправді керуватиме Україною?
      Хто насправді керуватиме Україною?

      Можлива зміна керівництва України, яка, судячи з усього, є неминучою, породила чимало інсинуацій як в наших, так і в російських ЗМІ.

      Звісно, напряму вірити заявам окупантів та агентів впливу в Україні про готовність до повернення "ДНР" та "ЛНР" у склад нашої держави, ніяк не можна. Хоча б через те, що ворог дуже підступний та постійно діє не тільки силовим шляхом, але й гібридно-пропагандистським.

      Читайте також: Чому в "ДНР" та "ЛНР" помирає бізнес?

      Втім, диму без вогню не буває, а підтримка Володимира Зеленського російськими терористами може виявитися справжньою позицією Москви чи бажанням знизити рейтинги кандидата у президенти. Шоумен постійно уникає будь-яких відповідей на прямі питання та є майже непрогнозованою фігурою в політикумі.

      Але ж тут скотитися у теорії заколоту дуже легко, оскільки невідомих у цій формулі значно більше, ніж потрібно для вирішення задачі.

      При цьому у деяких російських пропагандистських ЗМІ, окрім відвертої нісенітниці, звучать дуже логічні пояснення того, що відбувається. Мовляв, другий куратор "ДНР" та "ЛНР" віце-прем'єр Дмитро Козак остаточно поборов Владислава Суркова та нібито домовився із, де-факто, новим українським лідером Ігорем Коломойським. І все б нічого, тільки при цьому кажуть, що через втрату впливу Суркова на терористів нібито зруйнована коаліція Ахметов-Порошенко-Сурков-Медведчук. І це є першим, що не може бути дійсним.

      По-перше, колишнього царя Донеччини Ріната Ахметова вже давно можна вважати людиною, яка нічого не вирішує на окупованих територіях.

      Сурков
      Помічник президента Росії Владислав Сурков / Фото Русская планета

      По-друге, існування якихось кулуарних домовленостей між Порошенком та Сурковим взагалі не вкладається у формат того, що відбувається на Донбасі. Тим паче, до цієї інформації треба ставитися принаймні із подивом, якщо взагалі звернути увагу на те, що у самих "ДНР" та "ЛНР" становище достатньо спокійне. Люди Суркова, які займаються політичним курсом квазіутворень, не пакують валізи та не роблять якихось непередбачуваних кроків. Більше того, навіть слухів про якусь автономію у складі України серед маріонеток Кремля немає вони існують лише у площині українських та російських ЗМІ.

      Що ж стосується стверджень, що Козак та Коломойський нібито домовились про все, і після обрання Зеленського Україна прямуватиме до російської орбіти, це також викликає сумнів. Хоча й заперечувати цього теж не можна: до відновлення переговорів із Україною у Кремлі дійсно готуються. І втюхати наповнений терористами Донбас в обмін на Крим та деякі знижки на газ теж цілком можуть. Якщо президент дійсно буде готовий на прийняття будь-яких умов заради припинення війни. І це означатиме капітуляцію України із поступовою втратою не тільки територій, але й державності.

      Але ж до інформації "з-за поребрика" треба ставитися дуже критично, як і до того, що шириться у наших ЗМІ та соцмережах.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Петр Порошенко Российская пропаганда Игорь Коломойский Публикации Реинтеграция Донбасса
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