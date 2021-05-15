У Вірменії помітили колону російської військової техніки. Вона рухається на південь країни – по трасі, яка веде у Сюнік та Нагірний Карабах.

Відео зняли у регіоні Вайоц-Дзор, що на південному сході країни. На опублікованих кадрах видно рух російської військової техніки.

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Зауважимо, що напередодні Нікол Пашинян, який виконує обов'язки прем'єр-міністра Вірменії, звернувся до очільника Кремля. Він попросив Путіна про військову допомогу.

Все – через загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні. Він пояснив, що військові Азербайджану мали покинути територію Вірменії, проте не повністю виконали домовленості.

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