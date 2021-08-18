Прыгает на людей и прокалывает кожу: на Харьковщине обнаружили редкого ядовитого паука

В Харьковской области заметили опасного желтосумого паука хеиракантиум. Раньше он был большой редкостью для Юга Украины, однако стал все чаще появляться, пугая людей.

Так, недавно такого паука заметили в городе Купянске Харьковской области. Очевидец сфотографировал его и рассказал о находке в своих соцсетях.

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Редкий паук в Харьковской области

Мужчина рассказал: насекомое залезло в его дом прошлой ночью. Этот ядовитый желтосумный паук (Cheiracanthium punctorium) хеиракантиум, по его словам, ранее был большой редкостью в Украине. Впрочем, в последние годы его видели в Крыму, Одесской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.



Желтосумный паук хеиракантиум / Фото из Фейсбука Александра Ковшара

Мужчина отмечает: в начале осени этот паук становится активнее, и именно поэтому стоит быть осторожными.

Ведь паук, которого побеспокоили, прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. А всего у паука четыре челюсти, которые двигаются отдельно друг от друга в двух плоскостях,

– написал Александр.

Яд желтосумного паука имеет нейротоксический эффект: вызывает сильные боли, отеки, а также повышение температуры и артериального давления. Яд этого паука не смертелен, но влияет на состояние организма человека, пишет очевидец.

К счастью, этот паук никого не атаковал, но вел себя агрессивно, как говорится в заметке.



Паук, которого увидели в Купянске / Фото из Фейсбука Александра Ковшара

Что известно об ареале распространения паука? Вид распространен в Центральной и Восточной Европе, Западной и Средней Азии. В Украине вид изредка случается в степной зоне, на Закарпатье и на Львовщине, а в благоприятные теплые годы может наблюдаться в других частях страны. Ареал вида расширяется, что, возможно, связано с глобальным потеплением. Данные из Википедии

Полный текст публикации Александра Ковшара

Будьте внимательны и осторожны! Почитайте сами и с детками.

Прошлой ночью к нам залезла вот такая страшная уродина. Это ядовитый желтосумный паук хеиракантиум, который раньше был большой редкостью в Украине. Впрочем, в последние годы его появление было зафиксировано в Крыму, Одесской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. И вот Cheiracanthium punctorium, как называют этого паука ученые-арахнологи, появился у нас в Купянске. Видимо кто-то из наших морских отдыхающих завез его сюда случайно с вещами.

Как сообщают в разных статях, в начале осени этот паук становится более активным, и именно поэтому нам следует быть осторожными. Ведь паук, которого побеспокоили, прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. А всего у паука четыре челюсти, которые двигаются отдельно друг от друга в двух плоскостях.

Яд желтосумного паука имеет нейротоксический эффект: вызывает сильные боли, отеки, а также повышение температуры и артериального давления. Яд этого мерзкого паука не смертелен, но серьезно влияет на состояние организма человека. Пострадавший испытывает жгучую, сильную боль, место укуса отекает и отек быстро распространяется. Например, укус паука в кисть руки вызовет отек вплоть до плеча и потом вся рука за несколько часов теряет чувствительность.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ ПАУК, и вы не знаете, опасен ли он, то по возможности сфотографируйте насекомое, это поможет его идентифицировать, если у вас возникнут симптомы интоксикации ядом. Промойте рану водой и приложите лед. Если за час все последствия укуса: боль, жжение, покраснение, отек не уменьшились – обращайтесь к врачу.

Если вы заметили паука на себе – не бейте его, а сбросьте на землю рукой, обмотанной тканью, или попросите об этом кого-то рядом.

Во время этой фотосессии ни один купянчанин не пострадал, хотя паук был стремительным и агрессивным, за что и умер наконец под ботинком.