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      Прыжок с парашютом, препятствия и боевые задачи: как испытывали десантников – фото и видео

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      Парашютный прыжок, полоса препятствий, боевые стрельбы, 4-километровый бег и рукопашный бой – такие испытания на выносливость устроили для десантников 79-й бригады на Николаевщине. И все для того, чтобы доказать, что новобранцы имеют право надеть символ десанта – мароновый берет.

      Подъем в полтретьего утра, первый в жизни прыжок с парашютом, и еще с десяток боевых задач – таких испытаний бойцы-срочники еще не проходили.

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      Один из десантников – Александр Каминский – в ряды десантно-штурмовых войск просился сознательно, еще в военкомате. Говорит, заранее хотел поставить высокую планку, чтобы труднее было в учении. Парень признается, служба его изменила и внутренне, и внешне. Ведь до армии парень весил более 100 килограммов, а сейчас он в прекрасной физической форме.

      Десантники мали подолати безліч перешкод
      Десантники должны были преодолеть множество препятствий / Скриншот из видео 24 канала

      Такой же маршрут во время учений проходят и контрактники. Командование бригады подчеркивает – ничего особенного для срочников не придумывали. Ведь подготовка для всех одна.

      Военные срочной службы – это те же самые бойцы, к ним такой же подход в плане учений, как и к военнослужащим-контрактникам. Мы стараемся одинаково качественно тренировать всех наших людей и это тоже является элементом нашей подготовки,
      – ответил пресс-офицер 79 ОДШБр Алексей Молодцов.

      Кроме полосы препятствий и соревнований на выносливость, отработали солдаты и боевые стрельбы.

      Стрільба теж стала обов'язковим завданням для солдат
      Стрельба тоже стала обязательной задачей для солдат / скриншот из видео 24 канала

      В завершении маршрута бойцов еще ждал рукопашный бой с профессионалами. Но, несмотря на усталость и истощение, все срочники остались в восторге от учений. Уже после них участники получат желанный мароновый берет.

      Десантники мали і рукопашний бійДесантники вступали и в рукопашный бой / Скриншот из видео 24 канала

      В командовании надеются, среди новобранцев найдутся те, кто захочет продолжить службу уже на контракте. А там задачи посерьезнее, ведь бойцы этой бригады несут службу на передовой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Николаева Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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