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Псевдо-Viber: фальшивое приложение ворует личные данные и фотографии

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Фальшивый приложение Viber ворует личные данные и фотографии
Фальшивый приложение Viber ворует личные данные и фотографии / Укрінформ

Маскируясь под видом популярного приложения Viber, вредоносный мессенджер незаметно передает фотографии и документы с личными данными злоумышленникам, а также может записывать звонки.

Об этом говорится на сайте "Сегодня".

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Фальшивое приложение скрывается и при его установке, и таким образом получает от пользователя разрешение на пользование смартфоном. После того, как пользователь одобрит программу, вредоносное приложение сканирует кэш-файлы в WhatsApp и передает всю информацию злоумышленникам.

Нам стало известно о новых случаях мошенничества под видом популярного мессенджера. Вредоносное ПО крадет данные из других приложений после установки лже-мессенджера по ссылке, которая находится на стороннем сайте. Viber дорожит конфиденциальностью данных пользователей и прилагает все усилия для того, чтобы общение внутри мессенджера оставалось безопасным,
– прокомментировали в пресс-службе Viber.

Разработчики Viber призывают пользователей загружать Viber исключительно в официальных магазинах App Store и Google Play, или пользоваться ссылками на официальном сайте для загрузки десктопной версии под Mac, Windows и Linux.

К слову, недавно сообщалось, что пользователи Viber получат интересную функцию, которая позволит им следить за ходом футбольных матчей в рамках Чемпионата мира по футболу и соревноваться друг с другом, делая прогнозы на матчи.

Теги: Техно Мошенничество Приложения Смартфоны
Источник: 24 канал
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