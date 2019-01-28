ПсевдоАТОшник получил лакомый кусок земли от председателя Львовской ОГА: детали расследования

Председатель Львовской областной администрации Олег Синютка выделил десять соток элитной земли – лакомый кусок у озера недалеко от Львова – в руки проходимцу, который выдавал себя за участника войны в Афгане и на Донбассе.

Речь идет о 51-летнем Павле Никитине. Он является соучредителем Ветеранского союза воинов АТО. Мужчина уверял, что прошел войну в Афганистане, потом пошел защищать страну на Востоке. Но журналисты ZAXID.NET выяснили: ордена, форма и громкие заявления Никитина – ложь.

Читайте также: Вдове погибшего в АТО бойца не дали выступить по случаю Дня Соборности во Львове

Декабрь, 2017 год. Восемьдесят три человека, по документам – атошники, получают разрешения на земельные участки возле села Навария. Одним из них соучредитель "Ветеранского союза воинов АТО" Павел Никитин.

Он активно выступал за выделение земель, посещал сессии Пустомытовского городского совета, где эти конфликтые вопросы рассматривались. Активно срывал, протестовал против того, чтобы запретить строительство на берегах озера. Тогда он говорил, что он сам не заинтересован, что у него нет там земли, участка. Что ему никто ничего не обещал, что он идет за собратьев и называл себя участником АТО,

– рассказал автор расследования, журналист издания Zaxid.net Андрей Дрозда.

Еще в 2015 году ему как участнику боевых действий выделили землю под застройку в городе Обухов. Оказалось, что теперь он претендует и на десять соток у Наварийського озера. А еще – имеет участок в Иерусалиме. Казалось бы, заслуженно, ведь Павел Никитин называл себя АТОшником и участником войны в Афгане.

Вот открытое письмо участников АТО по поводу приватизации земель у Щирецкого водохранилища Пустомытовского района.



"Каждый из подписантов этого письма имеет свою историю борьбы как на войне, так и после нее"



Подпись – Никитин Павел, "Ледокол"

С документами, якобы подтверждающим участие в войне на Востоке, Павел Никитин обращался и в отдел соцзащиты. Хотел продлить льготы на жилищно-коммунальные услуги по удостоверению инвалида войны. Также – получить дополнительные льготы за участие в АТО.

Он также предъявил копию справки о непосредственном участии в АТО, и копию удостоверения участника боевых действий, которая была заверена Пустомытовским военным комиссариатом. До дополнительных справок и удостоверений, которые привязывались именно к участию в антитеррористической операции, которые вызвали большие сомнения,

– отметил начальник городского управления соцзащиты Игорь Кобрин.



Удостоверение УБД Никитина



Пенсионное Никитина

Поэтому работники обратились с запросами к МВД и военной части. Ответ – Павел Никитин не является участником боевых действий на Востоке. А удостоверение с таким номером выдали на другое имя. И этот человек утверждает, что о Никитине никогда не слышал. Сам же Никитин нашим журналистам что-либо комментировать отказался.

Ой, вы знаете, я так сейчас не имею желания с журналистами общаться, вы себе даже не представляете,

– сказал Павел Никитин журналисту.

Отреагировал на обвинения на своей странице в фейсбук. Говорит, от наварийського участка отказался еще в прошлом году, в пользу семьи погибшего атошника. И заявление об отказе датировано 28 января этого года. А от документов, которые подавал в отдел соцзащиты, открещивается.



Сообщение Никитина в фейсбуке

Он также опубликовал фото своего письма об отказе от земельного участка на имя Олега Синютки. Однако это письмо датировано будущим числом, 28 января 2019 года. То есть с этим письмом о добровольной передаче земли семье погибшего в АТО бойца Никитин обратился только после того, как стало понятно, что он никогда не воевал и не участвовал в АТО", – говорится в расследовании ZAXID.NET.



Письмо-отказ от земельного участка

"Происхождение тех документов мне неизвестно. Я ими не пользуюсь. У меня есть удостоверение инвалида войны еще с 2011 года. Да, я не был в АТО. Я никогда не говорил, что я участник АТО", – написал Никитин в соцсети.

Хотя он щеголял отличиями, якобы из АТО. Вот на этом фото он в руках держит неофициальную медаль "Защитнику Украины".



Никитин демонстрирует медаль "Защитнику Украины"

Отказался комментировать выделение земли самозванцу и председатель областной администрации. Ранее Олег Синютка обещал проверить свое же распоряжение о выделении земли возле озера и собрать пресс-конференцию на эту тему. Теперь говорит: о Никитине и наварийские земле не будет говорить, потому что мол начался судебный процесс.

Сейчас идет суд. И я 100% знаю, что когда я выйду с публичной информацией, то обязательно скажут, что это давление председателя облгосадминистрации на суд,

– председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Между тем городское управление соцзащиты уже обратилось в СБУ с просьбой проверить документы господина Никитина. Написал письмо Службе безопасности и МВД и Пустомытовский горсовет – с просьбой проверить получение "Ледоколом" участка в городе.

Читайте также: Почему ветераны АТО идут в криминал

Интересно, что Никитин не только не воевал в АТО, он не был в Афганистане, хотя и носил медали участника той войны и на своей странице вспоминал своего командира в Афганистане. Хотя имени его не называл. Журналисты ZAXID.NET выяснили: на фронте Никитин не был, потому что в 80-х, когда был солдатом-срочником, получил серьезную травму во время показательных выступлений в Подмосковье.