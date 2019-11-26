"Псевдоатовцы": кто и как присваивает земли ветеранов

Участники АТО имеют первоочередное право на бесплатное получение земли. Однако, согласно официальным документам, выделенные участки под видом ветеранов получают чиновники и бизнесмены.

В 2017 году председатель Львовской ОГА Олег Синютка издал распоряжение, согласно которому 83 человека получили разрешение на отвод земельных участков возле озера Навария в Пустомытовском районе.

Читайте также: Земля навколо озера Наварія: чому елітну ділянку на Львівщині замість АТОвців отримали чиновники

Журналисты-расследователи выяснили, что среди тех, кто есть в списке, меньше половины настоящих АТОвцев. Зато большая часть земли находится в собственности чиновников и бизнесменов.



"Псевдоатовцы", которые владеют земельными участками

Земля возле Солонки

В январе 2018 года Госгеокадастр передал 13 гектаров земельного участка между Солонкой и Наварией, что на Львовщине, участникам АТО. Однако почти сразу землю начал скупать соучредитель формирования по охране общественного порядка "Развитие общества" Василий Сабадаш.



Василий Сабадаш

Как работает схема? Органы власти передают элитные участки воинам АТО. Те продают их членам организации "Развитие общества". Стоит отметить, что эта организация фигурирует во многих журналистских расследованиях по дерибану земли. В частности, возле львовского аэропорта по такой схеме бизнесмены присвоили 6 гектаров земли.

В прессе это называют "скниловской комедией" - земельный участок с тем же кадастровым номером выделен просто другому лицу.

Коррупционная связь

Вышеупомянутая организация "Развитие общества" и Украинский союз участников АТО связаны между собой одним лицом - Александром Веремеенко. Он является совладельцем Стрыйского рынка и ночного клуба "Фешн клаб" в центре Львова, а также известен как бизнес-партнер экс-депутата Верховной Рады от "Свободы" Игоря Кривецкого.



Александр Веремеенко

Эти организации, вместе с "Национальным корпусом", "Соколом", и "Рабов в рай не пускают" неоднократно были участниками массовых протестов на улицах Львова, несколько раз срывали сессии городского совета.

Члены формирований упорно отстаивают права АТОвцев, зато их руководители являются фигурантами коррупционных схем, связанных с распределением земли, предназначенной именно для участников боевых действий на Востоке.