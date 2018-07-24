Псевдогадалка пыталась выманить деньги у пенсионерки

Женщина пенсионного возраста, которая представилась гадалкой, предложила прохожей снять порчу, но вовремя вмешались правоохранители и предотвратили махинации. Событие происходило на улице Владимирской в Киеве. Пенсионерку окружили три неизвестные женщины и что-то очень активно рассказывали.

Об этом сообщает kv.oblast.online.

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Как выяснили полицейские, 62-летняя жительница Житомирщины "предвидела" у потерпевшей различные болезни, невзгоды и предлагала решить эти проблемы. Когда киевлянка достала кошелек из сумки, гадалка выхватила его и пыталась убежать. Оперативники вовремя увидели это и на месте задержали аферистку.

Следственно-оперативная группа установила личность "гадалки" и ее спутниц. Все они, как оказалось, проживающих в Житомирской области. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается сбор доказательств, а также готовится подозрение.