Псевдоминеру, который сорвал более 100 судебных заседаний, грозит до 8 лет за решеткой

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении псевдоминера, который своими действиями сорвал свыше 100 заседаний Оболонского райсуда Киева. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.

В течение 2019 года в суд поступило сразу несколько ложных сообщений о минировании Облонского суда, из-за чего было сорвано более 100 его заседаний, сообщает прокуратура города Киева.

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В ходе расследования фейковых сообщений следствию удалось установить личность "минера". Им оказался мужчина, который был неоднократно судим за квартирные кражи.

К фейковым сообщениям о минировании мужчина прибег для того, чтобы отсрочить решение суда по очередному делу против него.

Его причастность к псевдосообщениям следствию удалось установить с помощью проведения ряда экспертиз, в частности фоноскопических.

Что известно про псеводминирование в Украине?

Случаи ложных сообщений в Украине в последний год существенно участились. Почти каждую неделю появляется информация про сообщения о минировании вокзалов, судов, поездов, супермаркетов и тому подобное. "Минируют" в совершенно разных городах – Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других.