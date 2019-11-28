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      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Псевдоминеру, который сорвал более 100 судебных заседаний, грозит до 8 лет за решеткой

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      Прокуратура установила личность регулярного "минера" Оболонского райсуда / newsone.ua

      Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении псевдоминера, который своими действиями сорвал свыше 100 заседаний Оболонского райсуда Киева. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.

      В течение 2019 года в суд поступило сразу несколько ложных сообщений о минировании Облонского суда, из-за чего было сорвано более 100 его заседаний, сообщает прокуратура города Киева.

      Интересно: В Украине участились псеводминирование: большинство поступает из России

      В ходе расследования фейковых сообщений следствию удалось установить личность "минера". Им оказался мужчина, который был неоднократно судим за квартирные кражи.

      К фейковым сообщениям о минировании мужчина прибег для того, чтобы отсрочить решение суда по очередному делу против него.

      Его причастность к псевдосообщениям следствию удалось установить с помощью проведения ряда экспертиз, в частности фоноскопических.

      Что известно про псеводминирование в Украине?
      Случаи ложных сообщений в Украине в последний год существенно участились. Почти каждую неделю появляется информация про сообщения о минировании вокзалов, судов, поездов, супермаркетов и тому подобное. "Минируют" в совершенно разных городах – Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Прокуратура Киева Новости Киева Фейковые заминирования
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