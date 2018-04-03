Псевдореабитационные центры: почему нарко - и алкозависимые попадают в настоящий ад
Без средств связи, личных документов и верхней одежды: так сейчас выглядит реабилитация нарко - и алкозависимых людей. В псевдореабитационных центрах лечат молитвой и силой.
Полиция и СБУ в последнее время массово разоблачают псевдореабилитационные заведения, однако через некоторое время те вновь начинают работать.
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Сотрудники СБУ разоблачили очередной такой центр в Виннице, куда люди пришли лечиться, а попали в настоящий ад.
Привезли в этот центр, кололи меня неизвестным мне веществом, и я уснул,
– содержанец реабилитационного центра.
Потерпевшие рассказали, что их силой туда привозили. А потом запрещали покидать территорию, самим ходить по городу, пользоваться мобильными телефонами и даже общаться с родственниками.
Сотрудник службы противодействия торговлей людьми Людмила Клименко отметила, что со слов лиц, которые там находились, помещение данного реабилитационного центра было закрытого типа: все окна были зарешечены, а все двери находились на замках.
Человек должен давать согласие на лечение, если он не наносит вреда окружающим. То есть в любом случае нужно решение суда. Такие заведения появляются, если есть спрос и предложение, ведь люди начинают искать какой-то выход, когда видят такую проблему с близкими,
– прокомментировал правозащитник, председатель правления Экспертного центра по правам человека Юрий Белоусов.
Таких псевдореабилитационных центров по всей Украине немало.
Вылечить от наркозависимости крайне трудно, зато стать наркоцилителем – просто. Для этого нужен только частный дом или даже квартира. Правильная реклама – и ваш реабилитационный центр готов. Руководители таких центров, без каких-либо медицинских лицензий обещают за большие деньги избавить от зависимости. Получают от 3 до 8 тысяч гривен, в зависимости от материальной обеспеченности, а их методами лечения становятся религия, трудотерапия, подозрительные препараты и физическая сила.
Один из заключенных признался, что при попытке уйти домой его избили и заставили стоять 5 суток без сна.
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Год назад СБУ разоблачило один из самых скандальных центров. В Косачевке находилось более 200 нарко - и алкозависимых людей.
После громкого заявления правоохранителей о разоблачении преступной группировки и освобождения людей центр должны были ликвидировать. Поэтому журналисты 24 Канала решили убедиться и пришли в Косачевку. Как оказалось, двери центра открыты, а трудотерапия идет полным ходом. Руководитель реабилитационного центра Сергей Моцак опровергает пытки наркозависимых и называет действия СБУ рейдерским захватом.
Нашей власти не выгодно, чтобы центры работали, чтобы люди избавлялись от наркозависимости,
– отметил Сергей Моцак.
Этот центр в Косачевке принадлежит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Все на благотворительных взносах. Люди живут по графику, читают библию и работают на хозяйстве, где есть коровы, лошади, свиньи и небольшая лесопилка. Руководители считают такой способ самым эффективным для реабилитации.
Один из питомцев центра Александр был наркозависимым более 10 лет, плохое отношение и пытки так же опровергает.
Пока я тут все эти 7 лет, у меня родилась дочь, мне погасили все судимости. Я работал в процессе реабилитации и стал на ноги,
– заявил содержанец реабилитационного центра Александр.
Эксперты отмечают: существование таких центров лежит на плечах родителей наркозависимых людей, которые не хотят самостоятельно решать проблему.
Глава Всеукраинской наркологической ассоциации Анатолий Виевский заявил, что это вариант игры, и он не имеет сил для этого. Виевский считает, что наркозависимых лучше на некоторое время привязать к батарее.
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Эту проблему могут решить государственные программы. Но за годы независимости чиновники так и не внедрили единую официальную систему помощи наркозависимым.