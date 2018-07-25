Псевдоштурм базы "Правого сектора": на чем прокололись авторы провокации и почему это важно

История с распространением фейкового видео с якобы штурмом базы "Правого сектора" со стороны СБУ – наглядная иллюстрация использования "театрализованных войск России" для провокации.

В том, что пошло не так с этим видео и почему это важно – разобрались журналисты 24 канала.

Что случилось?

Недавно в сети начали распространять видео, на котором показан якобы штурм базы "Правого сектора" со стороны СБУ. Ролик опубликовал неизвестный канал "Павел Пабло", который не имеет других видео, подписчиков и признаков жизни. На видео русскоязычные люди, одетые в военную форму с желтыми повязками, с техникой с белыми полосками, с надписями СБУ на шлемах, под прикрытием БТР подходят к зданию. После чего видео обрывается и включается фрагмент с имитацией "избиения" бойца-добровольца.

Почему это – провокация?

Во-первых, видео – фейкове. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

И не только в СБУ – о фейковости видео заявила также и "другая сторона". Командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош подчеркнул, что "все базы УДА от 2015 года уже "захваченные СБУ": там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена Командованию ООС."

Даже больше – об этом в соцсетях пишут бойцы и ветераны ДУК "Правый сектор", опровергая сам факт события и акцентируя внимание на ошибках, которые встречаются буквально в каждом кадре. Об этом пишут активисты и волонтеры, покадрово разбирая видео.

Во-вторых, это видео стало чрезвычайно популярным в российских СМИ и на каналах пророссийских боевиков на оккупированных территориях. Они подают его как "кровавые разборки между боевиками-неонацистами и спецназом СБУ" и пытаются объяснить их будто-то нарастающим противостоянием между силами ООС и добровольческими подразделениями.

К слову, именно в этом ключе это видео опубликовало издание "Страна.ua" вокруг политической позиции которого ранее неоднократно возникали скандалы. При этом фактаж, поставленный в тексте издания также создает иллюзию того, что видео подлинное и демонстрирует разоружение добровольцев силами Службы безопасности. Позже издание отредактировало текст и заголовки, однако скрины начальной версии текста у пользователей все же остались.

Случались ли подобные провокации раньше?

Неоднократно. Истории о "визитке Яроша", "распятого мальчика" и "елочках бандеровцев" – как раз из этой серии. Более мастерские фейки в информационное пространство также регулярно выпускаются. На днях, например, в сюжете российского телевидения говорится о том, что украинских детей учат снайперскому делу, стрельбе из автоматов и минированию ради "уничтожения России" и призывают "бить москаля и складывать трупы". Похожие постановки делали и в Одессе в 2015 году в рамках попытки реализации сепаратистского проекта "Бессарабская народная республика".

Где ошиблись авторы фейкового видео?

Они недооценили Службу безопасности Украины. Они недооценили украинских бойцов добровольческих подразделений. Они, к счастью, пока не способны создать достоверную инсценировку подобной операции.

Почему это важно?

Потому что в Украине все еще продолжается война, и попытка раздуть конфликт между различными подразделениями ООС может иметь очень опасные последствия безопасности страны. Попытки создать негативный имидж для украинских добровольцев – также. Потому что во время таких провокаций можно легко выявить тех, кто представляет угрозу для информационной безопасности Украины.

Как правильно реагировать на такие новости?

Спокойно. Продолжать критически воспринимать все увиденное. Не лениться думать. Проверять информацию, которую получаете. Не распространять слухи, правдивость которых проверить невозможно.