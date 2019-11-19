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      Псевдоскидка "Газпрома" окупится Украине через 28 лет, – Витренко

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      "Скидки" России на газ окупятся Украине минимум через 28 лет / liga.net

      В "Нафтогазе" подсчитали, что "скидка" России на поставки газа в Украину окупится через 28 лет. Это при условии, если "Нафтогаз" откажется только от 3 миллиардов долларов компенсации, которые уже определил Стокгольмский арбитраж.

      Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

      К теме: В "Нафтогазе" не согласны со скидкой на газ, которую предложил Путин

      Если учесть новые иски "Нафтогаза", то срок увеличится.

      По словам Витренко, Украине нет смысла ждать 28 лет того, что она может получить уже сейчас, взыскав долги из "Газпрома" за рубежом.

      Что известно о скидке на газ, которую Россия предлагает Украине?Накануне Россия заявила о готовности поставлять газ в Украину напрямую по цене на 20-25% меньше действующей.

      В "Нафтогазе" на это ответили, что газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку "Газпром" при прямой поставке не платит за его транспортировку в Европу.

      Украина не покупает газ в России напрямую с ноября 2015 года, хотя по контракту должна. Российская сторона не выполняет условий договора.

      О предложении "Газпрома" Украинк

      Накануне Россия направила "Нафтогазу" предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующего контракта. В обращении российской газовой компании указано, что условием продолжения сотрудничества является отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

      Юрий Витренко сообщил, что в "Нафтогазе" предложение изучат и в ближайшее время предоставят конструктивный ответ.

      Читайте также: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      О действующем газовом контракте Украины и России

      Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года. Украина заинтересована в долгосрочном договоре, зато в России предлагают контракт на 1 год.

      Ранее Россия сообщала о 2 условиях для нового контракта: отказ Украины от судебных исков против "Газпрома" и возобновление покупки российского газа.

      О долге "Газпрома" перед "Нафтогазом"

       

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Газовый контракт Газ Нафтогаз
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