Псевдоскидка "Газпрома" окупится Украине через 28 лет, – Витренко

В "Нафтогазе" подсчитали, что "скидка" России на поставки газа в Украину окупится через 28 лет. Это при условии, если "Нафтогаз" откажется только от 3 миллиардов долларов компенсации, которые уже определил Стокгольмский арбитраж.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Если учесть новые иски "Нафтогаза", то срок увеличится.

По словам Витренко, Украине нет смысла ждать 28 лет того, что она может получить уже сейчас, взыскав долги из "Газпрома" за рубежом.

Что известно о скидке на газ, которую Россия предлагает Украине?Накануне Россия заявила о готовности поставлять газ в Украину напрямую по цене на 20-25% меньше действующей.



В "Нафтогазе" на это ответили, что газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку "Газпром" при прямой поставке не платит за его транспортировку в Европу.

Украина не покупает газ в России напрямую с ноября 2015 года, хотя по контракту должна. Российская сторона не выполняет условий договора.

О предложении "Газпрома" Украинк

Накануне Россия направила "Нафтогазу" предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующего контракта. В обращении российской газовой компании указано, что условием продолжения сотрудничества является отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Юрий Витренко сообщил, что в "Нафтогазе" предложение изучат и в ближайшее время предоставят конструктивный ответ.

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О действующем газовом контракте Украины и России

Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года. Украина заинтересована в долгосрочном договоре, зато в России предлагают контракт на 1 год.

Ранее Россия сообщала о 2 условиях для нового контракта: отказ Украины от судебных исков против "Газпрома" и возобновление покупки российского газа.

О долге "Газпрома" перед "Нафтогазом"