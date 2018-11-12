20:36
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: США сделали угрожающее заявление в сторону России

      108 Читати новину українською
      США анонсировали новые санкции против России из-за псевдовыборов на Донбассе
      США анонсировали новые санкции против России из-за псевдовыборов на Донбассе / Соцсети

      Официальный Вашингтон осудил фейковые "выборы" на оккупированных территориях Донбасса, которые боевики проводили 11 ноября. По мнению американской стороны, это попытка Москвы наделить законным статусом своих представителей на Донбассе.

      Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте Государственного департамента США.

      Читайте также: США ввели новые санкции против России: кто попал в "черный список"

      Как отметили в ведомстве, так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" не имеют ничего общего ни с минскими соглашениями, ни с украинским конституционным правительством, поэтому "их нужно распустить, как и незаконные вооруженные формирования".

      Если Россия рассчитывает, что незаконные "выборы" 11 ноября приведут к международному уважению к своим представителям, международная реакция докажет, что она ошибается. ОБСЕ отказалась отслеживать вчерашний фарс. Действия России осудили в столицах по обе стороны Атлантики и в Совете безопасности ООН и ОБСЕ,
      – отметили дипломаты.

      Также Вашингтон заявил, что продолжит накладывать связанные с Украиной санкции против России, "пока Москва в полной мере не воплотит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

      Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, в то же время неподконтрольные Киеву территории Луганщины возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.

      КАК МИР РЕАГИРОВАЛ НА ПСЕВДОБЫВОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ:
      •  
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Санкции Украина – Россия Новости США Новости политики Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      сегодня , 19:05 Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      Яніна Ткачук
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сегодня , 19:00 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап
      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      сегодня , 19:00 "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      Олексій Чибісов
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      сегодня , 18:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сегодня , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук