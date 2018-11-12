Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: США сделали угрожающее заявление в сторону России

Официальный Вашингтон осудил фейковые "выборы" на оккупированных территориях Донбасса, которые боевики проводили 11 ноября. По мнению американской стороны, это попытка Москвы наделить законным статусом своих представителей на Донбассе.

Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте Государственного департамента США.

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Как отметили в ведомстве, так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" не имеют ничего общего ни с минскими соглашениями, ни с украинским конституционным правительством, поэтому "их нужно распустить, как и незаконные вооруженные формирования".

Если Россия рассчитывает, что незаконные "выборы" 11 ноября приведут к международному уважению к своим представителям, международная реакция докажет, что она ошибается. ОБСЕ отказалась отслеживать вчерашний фарс. Действия России осудили в столицах по обе стороны Атлантики и в Совете безопасности ООН и ОБСЕ,

– отметили дипломаты.

Также Вашингтон заявил, что продолжит накладывать связанные с Украиной санкции против России, "пока Москва в полной мере не воплотит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, в то же время неподконтрольные Киеву территории Луганщины возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.