PSG.LGD 1:2 OG: результаты пятого дня плей-офф The Internationa l2018

В ночь с 24 на 25 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоялся уже пятый день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25,25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.

Время начала матчей – киевское. Нижняя сетка: Team Liquid (Европа) 2:0 Team Secret (Европа) Evil Geniuses (Сев. Америка) 2:0 Team Liquid (Европа) Читайте также: результаты четвертого дня плей-офф The International 2018 Финал верхней сетки: PSG.LGD (Китай) 1:2 OG (Европа) Третий шоу-матч между искусственным интеллектом Open AI и командой людей решили отменить. Все матчи можно посмотреть тут. Следите за The International 2018 в разделе Спорт