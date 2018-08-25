PSG.LGD 1:2 OG: результаты пятого дня плей-офф The Internationa l2018
В ночь с 24 на 25 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоялся уже пятый день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25,25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.
Время начала матчей – киевское.
Нижняя сетка:
Team Liquid (Европа) 2:0 Team Secret (Европа)
Evil Geniuses (Сев. Америка) 2:0 Team Liquid (Европа)
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Финал верхней сетки:
PSG.LGD (Китай) 1:2 OG (Европа)
Третий шоу-матч между искусственным интеллектом Open AI и командой людей решили отменить.
Все матчи можно посмотреть тут.
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Источник: 24 Канал
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