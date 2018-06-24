Психиатр очертил понятие хорошего секса (18+)

Пары, которые долго живут вместе, однажды начинают замечать, что страсть в отношениях, в том числе сексуальных, угасает. Поэтому в ход идут учебные пособия, экзотические фантазии и афродизиаки. Однако, в итоге такие приемы могут иметь кратковременный или вообще противоположный эффект.

Как подчеркивает психиатр и одновременно автор книги "Любовь, которой стоит заниматься. Как получить прекрасный секс во время длительных взаимоотношений" Стивен Снайдер, на самом деле все, что нужно таким парам, – это найти свое "сексуальное эго" и прислушиваться к нему, передает ресурс goop.

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"В моем понимании хороший секс – это секс, после которого вы довольны собой, чувствуете себя особенным, таким, что Вас ценят. Такой секс возвращает Вас к ощущению Вашей истинной сущности. Много книг о сексе определяют его как "фрикции плюс фантазия". Я не говорю, что хорошие фрикции не приносят удовольствия, я говорю о том, что не механика делает секс незабываемым", – подчеркивает специалист.

По его словам, фантазия – это тоже прекрасно, но наша сексуальное сознание – такой же потребитель, как и все, и рано или поздно одну фантазию, что приелась, придется заменять другой, более смелой, а потом еще и еще до бесконечности, или пока не надоест постоянно придумывать все более экстремальные стимулы там, где достаточно изменить перспективу.

"Ведь как нас учат "разжигать страсть"? Делать все для удовлетворения партнера, но наше сексуальное "я" – инфантильный субъект, это большой ребенок, который хочет собственного удовольствия, а не чьего-то, хочет только вашего внимания. Именно поэтому секс – это очень эмоциональный опыт, одно из немногих действий, которые дают вам чувство удовлетворения собой. Или полное фиаско", – отметил психиатр.

В то же время Снайдер добавляет, если смотреть на секс с точки зрения сексуального эго, то он является необходимым не только для получения физиологического удовольствия, но и для получения внимания, то есть нарциссического удовлетворения.

А еще люди нередко очень стараются быть хорошими любовниками, в результате, они тратят много времени на изучение новых техник, а на практике получают скучный секс. Почему? Потому что страсти в одной только технике нет. При этом, конечно, хорошая техника – лучше плохой, но хорошей техники недостаточно для того, чтобы секс был прекрасным. Обычно техники направлены на то, чтобы дать что-то, а ваше сексуальное эго о принципе "отдавать" вообще понятия не имеет. Целуйте и прикасайтесь к вашему партнеру не потому, что это может быть ему приятно, а потому что это приятно вам. Сексуальный эгоизм дает большее ощущение близости, чем сексуальная щедрость,

– убеждает психиатр.

Правда, как отмечает эксперт, не все формы сексуального эгоизма годятся.

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"Мы здесь говорим о глубокой связи, о близости двух людей. Не думайте, что сконцентрироваться в сексе на своих переживаниях – плохо. Примите тот факт, что в желание есть свои ритмы, которые вы не можете контролировать. Приучите лучше себя искать эротику в вашем обычном повседневном взаимодействии. Я часто советую парам практиковать медитацию осознанного присутствия – майндфулнесс, – перед тем, как заняться сексом. Текущий момент, эмоция, чувство и его проживание – это то, что характерно для сексуального возбуждения и удовлетворения. И еще. Выключайте , пожалуйста, ваши смартфоны", – заключает Снайдер.

К слову, психолог Стивен Бетчен объяснил, чем могут закончиться отношения у пар, имеющих проблемы из-за недостаточного физического влечения или количества секса.

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