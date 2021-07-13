Об этом сообщили журналистам анонимные источники в прокуратуре 13 июля. Трагедия случилась в городе Рени.
Актуально В разгар семейной ссоры: женщина застрелила собственного мужа в Одессе – фото
- Злоумышленнице 61 год.
- Она призналась в совершенном преступлении.
- Женщина ухаживала за своей свекровью.
- Когда они остались наедине, вероятно, напала.
- Она уже состоит на учете психиатра.
- Известно, что это из-за приступов агрессии.
- Сейчас ее направили на принудительное лечение.
- Тело убитой обнаружил ее 61-летний сын.