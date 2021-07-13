Об этом сообщили журналистам анонимные источники в прокуратуре 13 июля. Трагедия случилась в городе Рени.

Актуально В разгар семейной ссоры: женщина застрелила собственного мужа в Одессе – фото

  • Злоумышленнице 61 год.
  • Она призналась в совершенном преступлении.
  • Женщина ухаживала за своей свекровью.
  • Когда они остались наедине, вероятно, напала.
  • Она уже состоит на учете психиатра.
  • Известно, что это из-за приступов агрессии.
  • Сейчас ее направили на принудительное лечение.
  • Тело убитой обнаружил ее 61-летний сын.